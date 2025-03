¿Para qué se van a usar los 60.000 millones de pesos del empréstito en la gobernación del Quindío?

Armenia

Con 8 votos a favor y 3 en contra, fue aprobado en la Asamblea del Quindío el Proyecto de Ordenanza No. 002 de 2025, “Por medio del cual se autoriza al gobernador del departamento del Quindío para realizar operaciones de crédito público”, es decir un empréstito por 60.000 millones de pesos.

Luego de la polémica por las recusaciones contra el diputado Rodrigo Castrillón, la asamblea decidió negar la recusación y dar continuidad al debate en la tarde del sábado 15 de marzo en el recinto de la asamblea en Armenia.

¿Para qué se van utilizar el empréstito?

Juan Carlos Alfaro secretario jurídico de la gobernación explicó para que se van a utilizar los recursos del empréstito y añadió “estos recursos van a contribuir a cofinanciar, la construcción de centros comunitarios para el desarrollo de actividades culturales, sociales y de formación en el departamento del Quindío. Este se calcula un aporte a través del empréstito de hasta 1500 millones de pesos.

La adecuación de escenarios deportivos para incentivar las actividades recreo deportivas en el departamento, específicamente la cancha La Isabela y El Paraíso con unas inversiones de 5500 millones de pesos a cofinanciar con dicho empréstito.

Además, el mejoramiento y rehabilitación de las vías secundarias en el municipio de Filandia y Montenegro por la suma de hasta 12 000 millones de pesos, la construcción de la red vial regional del departamento del Quindío vía Aeropuerto Cordillera del Quindío conocida como la Vía Tarapacá y la construcción y mejoramiento de unidades de vivienda para la población vulnerable del departamento del Quindío.

Cómo votaron los diputados:

8 diputados votaron positivo

Partido Liberal

1.Rodrigo Castillón

2.Jhon Fredy Cerón

MIRA

3.Mónica Marín

Partido de la U

4.César Londoño

5.Francisco López

Partido Conservador

6.Beatriz Elena Aristizábal

7.Juan Camilo Cárdenas

Pacto histórico

8.Jessica Obando

Jessica Obando y las razones para votar positivo este proyecto de ordenanza

Estar en un espacio de representación, tener una clara y contundente oposición al gobierno departamental no implica que todos los proyectos los tenga que hundir. Y aquí les cuento por qué las razones de aprobar el empréstito de 60 000 millones de pesos. Las primeras son razones de conveniencia, porque es un proyecto que busca financiar proyectos de inversión social. 600 viviendas nuevas de interés social, después de que en 23 años no se habían construido proyectos de vivienda en el departamento del Quindío.

350 mejoramientos de viviendas de interés social, es decir, la clase más desfavorecida beneficiándose con el acceso a la vivienda digna.

Dos, tres casetas comunales en tres diferentes municipios para que la ciudadanía, los sectores populares, los barrios se puedan reunir. Dos canchas y mejoramiento de esas canchas para que la gente que tiene la posibilidad, la gente que es trabajadora y lucha todos los días, pueda ir y disfrutar del ocio.

Asimismo, dos mejoramientos de dos vías rurales que son claves en el departamento para el acceso de los sectores agrarios del campesinado para que puedan sacar sus insumos agrícolas.

Y finalmente una vía que es la Tarapacá que hemos manifestado y manifestamos en nuestra oposición y nuestra preocupación profunda. Por eso la invitación es a que cuando se vaya a suscribir ese contrato, todas y todos estemos allí haciéndole vigilancia.

Finalmente hicimos el análisis jurídico, técnico y financiero y es un empréstito que plantea posturas razonables. En ese sentido, ¿qué clase de gobierno queremos y qué clase de oposición estamos reproduciendo, la misma que nos tumba las reformas o una consciente, coherente e informada.

3 diputados votaron negativo

Cambio Radical

1.Hugo Aristizábal

2.Jorge Iván Yusti

Alianza por el progreso

3.Jorge Ricardo Parra

Hugo Aristizábal y sus razones para votar negativo

Quiero contarle hoy a toda la opinión pública de que le dimos el voto negativo a un endeudamiento por 60 000 millones presentado por el señor gobernador que quiere realizar una operación de crédito por este valor toda vez de que no tuvimos el insumo necesario para debatir este proyecto.

Hicimos una serie de solicitudes técnicas y también financieras, no se detuvieron al detalle para tener certeza de las obras de los estudios y diseños de las mismas. Creo que ahí se quedaron cortos en la exposición.

También hicimos una serie de solicitudes financieras, donde no entraron a hacer el análisis necesario de la ley 819 y de la ley 358, donde queríamos tener con certeza, obviamente, cada uno de esos ítems y esas modificaciones que se le hicieron al marco fiscal de mediano plazo. No fue claro, obviamente, la metodología también de la resolución 047 del 2024, que habla sobre el impacto regional en las obras cuando la fuente de financiación es recalibrada.

No tuvimos el acceso a los documentos o a los expedientes de las consultorías de estudios y diseños que están llevando a cabo ni de los proyectos que tiene planeación departamental. Creo que ha sido un sin número de solicitudes que se llevaron a cabo en esta sesión donde no tuvimos la oportunidad de conocer estos documentos y eso no nos da la certeza.

Simplemente se dio una viabilidad presupuestal en la autorización de cada obra, mas no se tuvo la certeza ciencia cierta de cuánto iban a valer cada una de estas obras que quieren ser financiadas con un recurso de empréstito, que vuelvo y lo repito, eh son obviamente operaciones que da la ley para poder financiar obras, pero en esta vez no se tuvo certeza.

Creo que faltaron ahí algunos insumos y por eso obviamente he también he accedido a procedimientos legales para que obviamente ya allí se tomen las determinaciones frente a estas solicitudes que nosotros hicimos y obviamente que los quindianos conozcan también cuánto valen cada una de esas obras que se quieren realizar.

y lo repito, no es por ponerle un obstáculo al crecimiento del departamento, sino que no estamos de acuerdo a que se presenten proyectos de afán que se corra presentar estos proyectos cuando podríamos esperar que los proyectos estuvieran en fase tres y ahí sí darle la aprobación.

A pesar de la polémica, las recusaciones y demás este proyecto de ordenanza fue aprobado en la asamblea del Quindío.