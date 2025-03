OCDE advierte baja en la economía mundial para este 2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha anunciado que, según sus previsiones, el crecimiento económico mundial se desacelerará en 2025.

Álvaro Santos Pereira, economista jefe del organismo, describió el panorama actual como “navegar en aguas turbulentas”, en un contexto marcado por el riesgo de una guerra comercial.

Uno de los factores que afectará la economía global es la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a países como China, Canadá y México, este último encaminándose hacia una recesión. Estas medidas impactarán tanto el crecimiento económico como el Producto Interno Bruto (PIB).

Según la OCDE, el PIB mundial aumentará un 3,1% en 2025, por debajo del 3,3% registrado en 2024, señalando que la aplicación de aranceles está desacelerando la expansión económica.

