“Nos daba pesar verlo dormir en la calle”: moradora donde fue rescatado niño, en Soledad

Con mucha preocupación ven los habitantes del barrio Nuevo Horizonte, en Soledad, la situación de un menor de cinco años que fue rescatado por las autoridades en condiciones de abandono.

Caracol Radio se adentró en este sector del barrio Nuevo Horizonte, donde, las autoridades rescataron al pequeño que dormía en la calle y convivía entre los habitantes de la calle.

Los moradores del sector comentaron a este medio que los padres del pequeño tenían constantes peleas y presuntamente también son consumidores de estupefacientes, lo que agudizaba la problemática con el menor, quien en muchas ocasiones no comía y pasaba hasta dos días sin cambiarse de ropa, según informó la comunidad.

Ofrecieron ayuda al menor

Fueron los vecinos del sector quienes denunciaron la situación a través de un video, y de esta manera los funcionarios del ICBF, en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia, pudieron rescatar al menor y ponerlo a salvo en un lugar seguro.

“Nos daba pena verlo vivir todo esto, andar en la calle, dormir en los pisos, no comer a tiempo… el niño comía, pero de pronto la comida no era a la hora adecuada. También el aseo del niño, porque no se bañaba; había días que pasaba dos o tres días con la misma ropa y eso nos preocupaba a nosotros como vecinos. Muchos le daban alojamiento por un día, a pesar de que algunas personas querían ayudarlo, él ya no se sentía cómodo en una cama, él prefería estar en la calle”, dijo la mujer.

Inseguridad en el sector

La moradora contó que hay muchos habitantes en este sector y que, debido a esta situación, se registran constantes hurtos.

“A nosotros nos perjudica porque se forman peleas entre ellos mismos, también hacen necesidades, roban... porque también estamos sufriendo por este detalle de que roban contadores, roban cables y cualquier cosa que uno deje mal puesta, también se la llevan. Ya uno es el que tiene que tener cuidado”, precisó la mujer.