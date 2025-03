Día de San Patricio 2025: ¿Por qué se toma cerveza verde y a qué sabe?

En diferentes países del mundo la celebración del Día de San Patricio se ha popularizado bastante, por lo llamativo de sus fiestas, en donde se incluyen duendes, tréboles de 3 y 4 hojas y el infaltable color verde que está presente en todo momento, de hecho, es en la fiesta de este patrono que se bebe cerveza verde.

De acuerdo con la tradición de Irlanda, país originario de este santo, los 3 elementos mencionados son los que conforman esta fiesta, considerada como una de las festividades religiosas más populares del mundo.

Origen del Día de San Patricio

Para que conozca un poco más sobre lo que se celebra en este día, lo primero que debe saber es que San Patricio es considerado como el patrón de Irlanda, siendo este el fundador del cristianismo original de esta nación, puesto que, según dice su historia, fue capaz de explicar lo que abarca la Santísima Trinidad y evangelizar a los irlandeses usando tréboles de 3 hojas, de ahí la importancia de estos símbolos.

Aunque el día oficial de este día es el 17 de marzo, muchos de los países que celebran estas fiestas lo hacen durante una semana, en donde aprovechan para decorar las calles y enfocar el comercio, en lo que de hoy en día ya se puede considerar como un carnaval.

Sin embargo, uno de los atractivos principales del Día de San Patricio es la cerveza verde que todos los bares y PUB comienzan a vender por estas fechas. Es justamente por la exclusividad de esta cerveza tan extraña, que las personas calman su curiosidad probándola. Por esto, a continuación le contamos cómo se hace y cuál es su sabor.

Cerveza verde del Día de San Patricio: ¿A qué sabe?

Según el portal web de la Escuela Superior de Cerveza y Malta, considerada como la mayor institución de educación cervecera de América Latina, técnicamente hablando, la cerveza verde es una que aún no ha pasado por la fase completa de maduración, motivo por el que aún no está lista para su consumo.

“Para que la cerveza llegue a tu vaso, pasa por varias etapas de transformación. La cerveza empieza a cobrar vida después de que el líquido a base de malta se fermenta y las levaduras convierten los azúcares en alcohol. Después, sin embargo, la cerveza aún está “verde” y necesita reposar. En el lenguaje técnico, el término se utiliza como sinónimo de cerveza joven y no tiene nada que ver con el aspecto visual de la bebida", mencionó la ESCM en un artículo publicado sobre el tema.

De acuerdo con lo anterior, esta no es la que venden en conmemoración a San Patricio, ya que esta cerveza verde que se consigue en los bares no es nada más que cerveza tradicional con colorante verde añadido y lo más importante, es que no es de origen irlandés, es un invento netamente estadounidense.

En cuanto a su sabor, muchas veces no se nota un cambio en comparación con una cerveza normal, no obstante, en algunos casos, se puede notar un sabor dulce debido al colorante añadido.