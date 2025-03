Iván René Valenciano pide la titularidad de Marino Hinestroza en el duelo entre Colombia y Brasil

La Selección Colombia se alista para disputar la primera doble fecha de Eliminatorias del 2025. En primera instancia, el cuadro nacional visitará a Brasil en un partido durísimo; posteriormente, recibirá a Paraguay en Barranquilla.

Crucial duelo ante la Canarinha

Pues bien, a la espera de estos cruciales compromisos, Iván René Valenciano, estrella del fútbol colombiano y de gran paso por la Selección, opinó en Deportes Caracol Sábado sobre el presente del elenco cafetero, las sorpresas que podría dar Néstor Lorenzo en sus alineaciones y la ilusión que tiene con este grupo de jugadores.

"Si le regalas la pelota a Brasil y lo esperas, te hará daño porque tiene muchas alternativas por izquierda, derecha y el centro del campo. Tiene jugadores muy versátiles y con la pelota te harán mucho daño. Colombia tiene que sacarle la pelota, someterlo e imponer su juego, el que ha mostrado en Eliminatorias. Decir que esta es la Selección más flojita de Brasil, teniendo jugadores como Vinícius, Raphinha, creo que individualmente puede resolver el problema en cualquier momento. Ellos tienen jugadores con muy buen pie, entonces Colombia debe jugarle de tú a tú, como cuando lo hace al enfrentar a este tipo de selecciones. Debe imponer el juego, el ímpetu y dar más del 100%“, sentenció.

Hinestroza, la figura de Colombia

Por otro lado, Valenciano no ocultó su emoción por el llamado de Marino Hinestroza, a quien considera el “jugador más determinante” de la Liga Colombiana. "Me gusta muchísimo, es un jugador diferente y distinto. A la Selección le dará un plus totalmente diferente al que venía mostrando“, comentó.

Tanta es la confianza en el joven extremo, que Iván René desea verlo como titular en los encuentros venideros: “Pensando en Brasil, creo que Marino Hinestroza debe ser titular y lo haría sin ningún tipo de inconvenientes. Hemos visto que por la banda derecha Daniel Muñoz siempre funciona de la mejor manera, pero recargamos mucho el juego por la izquierda con Luis Díaz y Mojica. Es hora de refrescar y tener las dos bandas cubiertas: Hinestroza y Muñoz en derecha, Mojica y Díaz en izquierda. Con ello, Colombia ganaría muchísimo“.

“Creo que en la Selección debes demostrar el porqué has sido llamado… Creo que debes hacer lo mismo que haces en tu club. Marino Hinestroza en Nacional agarra la pelota y va en el duelo uno contra uno, insiste por tener buen regate y cuenta con mucha personalidad. En Selección no puede cambiar, sino que debe hacer lo mismo que hace en Nacional. Por eso es que te convocan. En Selección debes aprovechar el momento por el que pasa el jugador por su club, aprovechar ese detalle. En Selección no hay jugadores viejos ni jóvenes, sino de momentos. Más allá de la jerarquía que pueda tener otro jugador, para mí Marino es desequilibrante y hoy es importantísimo. Es el jugador idóneo para ocupar esa posición (banda)”, concluyó.