Inmovilizadas las cuatro primeras embarcaciones menores en Playa Blanca por incumplir las normas

Cartagena avanza en su estrategia para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima. En esta ocasión, a través de un operativo conjunto entre Distriseguridad y el Grupo de Guardacostas de la Armada Nacional, fueron inmovilizadas las cuatro primeras embarcaciones menores en Playa Blanca, las cuales incumplían las regulaciones establecidas. Las acciones se continuarán llevando a cabo como parte de la lucha contra las irregularidades en la navegación en la ciudad y sus áreas insulares.

“En Playa Blanca, continuamos recuperando el orden y la seguridad. Esto teniendo en cuenta que, por no cumplir las normas, muchas embarcaciones ponen en riesgo la vida de los bañistas y de los turistas. Por eso inmovilizamos y van al patio de la Armada embarcaciones que deben empezar a cumplir las normas”, precisó Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad.

Las embarcaciones inmovilizadas no tenían matrícula y no cumplían con las normas de zarpe, ya que carecían de la documentación requerida y no contaban con un capitán acompañado, como lo exige la normativa marítima.

“Así como estamos haciendo los ejercicios de pedagogía, que empezamos hace dos semanas, también hacemos ejercicios de rigor como la inmovilización. Buscamos que los responsables entiendan aprendiendo a cumplir la norma o con la fuerza legítima de la autoridad”, agregó Amín.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades de inspección y control, Distriseguridad entregó al cuerpo de Guardacostas un drone acuático de última tecnología, que permitirá realizar inspecciones más precisas y optimizar la búsqueda y rescate en el mar. Este dispositivo representa un avance significativo en la protección de la vida en el entorno marítimo.

En el marco de esta articulación institucional, Cartagena se convierte en la primera ciudad del país en contar con una “Marina de Retención”, un espacio destinado a la custodia de embarcaciones cuyos responsables hayan cometido infracciones o protagonizado incidentes. Esta medida garantizará una gestión más efectiva de las sanciones impuestas por la Dirección Marítima y Portuaria (DIMAR).

Los operativos de control continuarán con el fin de reforzar la seguridad marítima y proteger a la comunidad residente y a los turistas que disfrutan las playas de la ciudad, La Alcaldía de Cartagena, a través de de Distriseguridad, invita a los capitanes de embarcaciones a cumplir con las normas y con la documentación. De igual forma, los bañistas pueden reportar irregularidades en la línea 146 de Guardacostas.