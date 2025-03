Aliste las monedas y billetes: bancos deberán cambiarlas sin costo, según resolución externa de 2024

El Banco de la República afirmó que desde el próximo sábado 22 de marzo de 2025 se podrán cambiar los billetes de baja denominación y las monedas metálicas en los establecimientos de crédito (EC).

El cambio se puede hacer gracias a lo definido en la resolución Externa 2 del 22 de marzo de 2024, “Por la cual se expiden normas para la provisión y cambio de billetes y/o monedas metálicas por parte de los establecimientos de crédito”, así lo resaltó el banco.

La propuesta nace con el fin de mejorar las finanzas y establecer nuevas normas en cuanto a la comercialización de billetes y monedas. La idea es mejorar la calidad de los servicios financieros en el país. Como se expresó en el comunicado del Baco de la República, “esta medida busca facilitar el acceso al efectivo”.

¿Dónde cambiar sus monedas y billetes?

El servicio será gratuito en todas las ventanillas de atención al público de los establecimientos de crédito en el territorio nacional. Cada EC puede disponer de sus propios términos y condiciones para realizar el cambio, pero no negarse a este.

En estos canales puede realizar el cambio de su dinero de manera presencial:

Oficinas

Cajeros automáticos (ATM)

Receptores de dinero en efectivo y demás dispositivos electrónicos que sirvan para realizar operaciones de cambio y/o provisión de billetes y/o moneda metálica.

Los establecimientos de créditos son instituciones financieras que manejan el dinero al recibir depósitos del público y colocarlos en préstamos, descuentos, anticipos u otros. Algunos ejemplos son: bancos tradicionales (Bancolombia, Davivienda, BBVA, etc.); Corporaciones financieras (GNB Sudameris, Crediciorp Capital, etc.); compañías de financiamiento (Coltefinanciera, leasing Corficolombiana, Serfinansa, etc.)

¿Cuáles son los billetes de baja denominación?

De acuerdo con el Banco de la República se reconocen como billetes de denominación alta el de 100.000 pesos, 50.000 pesos, 20.000 pesos y 10.000 pesos. Por el contrario, son de denominación baja, el de 5.000 pesos, 2.000 pesos y 1.000 pesos.

En cuanto a las monedas, puede hacer efectivo el cambio bajo cualquier denominación.

Condiciones de la resolución

A pesar de que la resolución se expresa que no existe un monto máximo de cambio, este puede ser acordado por los establecimientos y deberá informarse a sus clientes sobre las condiciones y los términos que tienen, así como al Banco de la República.

De igual forma, se controlará a través de reportes periódicos el desarrollo de las operaciones de cambio en cada establecimiento y los costos que pueda traer la implementación de esta medida. La superintendencia financiera de Colombia será la encargada de vigilar que esta resolución se haga efectiva y se garantice un beneficio a los colombianos.