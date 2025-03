Personas que sobreviven gracias a trasplantes de órganos en Bucaramanga, temen por su vida ¿Por qué?

Bucaramanga

Los pacientes con trasplante de órganos o diabetes, con un mensaje de “no quiero perder mi trasplante”, han alzado su voz pidiendo respuesta a la Nueva EPS por las entregas intermitentes o incompletas de sus medicamentos, dicen que su situación médica es crítica y temen por su vida.

Marly Reyes, mujer de 46 años de edad, quien padece de diabetes tipo 1 desde los 11 años y desde hace más de 5 años le realizaron trasplante renal, comenta que su vida esta en peligro si la demora en la entrega de los medicamentes necesarios para su tratamiento persiste.

“Esperé 15 años, estuve en hemodiálisis por la oportunidad de un órgano, o sea de un riñón que es lo que necesitaba y después del trasplante es una gran oportunidad de vida, es una gran oportunidad para cumplir sueños y dependo totalmente de unos medicamentos muy especializados, inmunosupresores para evitar que mi cuerpo lo rechace, recibir un trasplante de un órgano es un proceso muy difícil que atravesamos y perder ese trasplante es realmente una tragedia”, contó Marly Reyes.

Marly agregó que para pacientes como ella volver a hemodiálisis sería “disminuir sus posibilidades de vida”.

“Yo no quiero volver a diálisis simplemente porque mi EPS no me entrega mis medicamentos a tiempo, necesitamos que nos garanticen la entrega de esos medicamentos y demás tratamientos que necesitamos para tener salud”, agregó.

El mensaje que se repite entre los pacientes que continúan protestando ante la Nueva EPS por la entrega de sus medicamentos es el de “no quiero perder la vida que el trasplante me ha dado”, como Oscar Eduardo López Rincón, paciente renal desde el 2021 con trasplante de riñón desde el 2024, quien además de la angustia por la situación con la EPS, es un paciente que se traslada desde contratación Santander y en muchos casos le dicen “no, no están los medicamentos”.

“Soy dependiente de unos medicamentos que se llaman inmunosupresores que son los que van a cubrir mi riñón trasplantado por el resto de la vida o por el tiempo que vaya a durar. Básicamente lo que hace este medicamento es no generar el rechazo del riñón y no hay ningún medicamento que los reemplace y dicho por el médico tratante no se puede interrumpir. Entonces el problema es primero el desplazamiento desde mi municipio hasta Bucaramanga, perder viajes para que me digan que no hay el medicamento, segundo y el más importante perder la vida o perder el riñón y tener que volver a hemodiálisis yo creo que cualquier paciente que haya estado en hemodiálisis, no va a querer volver a eso”, dijo Oscar Eduardo López, usuario de Nueva EPS.

Como Marly Reyes y Oscar López, son cientos de pacientes más que protestaron en la sede administrativa de Nueva EPS en Bucaramanga. “¿Quién nos responde?“ es el interrogante que queda en estas personas, quienes reiteraron que su vida está en peligro y nadie les da una respuesta.