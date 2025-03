Mompox será sede de la Ruta Mágica por la Equidad de Género

En el corazón de Mompox, donde la historia se respira en cada calle y el Río Magdalena susurra relatos de tiempos pasados, llega la Ruta Mágica por la Equidad de Género, una iniciativa del She Is Global Forum y la Fundación She Is, que aterriza en esta emblemática ciudad gracias al apoyo de la Gobernación de Bolívar, con el liderazgo de la Gestora Social departamental, Angélica Salas; la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social e ICULTUR.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este espacio busca visibilizar, empoderar y transformar realidades en diferentes territorios del país, consolidándose como un referente en la promoción de la equidad de género.

El próximo 26 y 27 de marzo de 2025, Mompox será el escenario donde lideresas, emprendedoras y agentes de cambio se reunirán para reflexionar sobre el papel de la mujer en la construcción de sociedades más equitativas.

Para el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana las mujeres siempre han sido una prioridad en su plan de gobierno.

“Estamos comprometidos con sus sueños, sus emprendimientos, su seguridad y su desarrollo personal, por eso impulsamos este tipo de espacios donde puedan fortalecer sus conocimientos, impulsar y compartir sus saberes e inspirarnos con sus historias”, expresa.

La jornada del 26 de marzo incluirá una activación exclusiva en colegios de la región sobre el Manual de Prevención de Embarazo Adolescente: de Niñas para Niñas, un documento que la Fundación She Is ha estado desarrollando en colaboración con Organon, con el fin de ofrecer herramientas para prevenir embarazos no planeados a temprana edad. Además, se llevará a cabo una experiencia intima en el planchón del Río Magdalena, donde Nadia Sánchez, fundadora de la Fundación She Is, junto a una invitada especial, compartirán una conversación sobre liderazgo femenino.

El 27 de marzo será el evento abierto al público, con entrada gratuita previa inscripción. Contará con una agenda académica que incluirá destacadas speakers y los She Is Global Awards, que premiarán a las mujeres de la Costa Caribe que trabajan por el bienestar de sus comunidades.

“Una de nuestras principales banderas en el Bolívar Mejor es el empoderamiento femenino, por eso nos complace y enorgullece liderar esta versión de She Is Global Forum y que nuestra querida Tierra de Dios, Mompox, se vista de púrpura. Esta gran apuesta nos permite visibilizar las historias de nuestras mujeres bolivarenses, llenas de resiliencia, esperanza, talento y determinación, y pone en el radar este destino, impulsando su potencial turístico”, señala Angélica Salas, primera Gestora Social del departamento, esposa del gobernador Yamil Arana.

¿Qué es la Ruta Mágica por la Equidad de Género?

La Ruta Mágica por la Equidad de Género es una iniciativa del She Is Global Forum, el foro más grande en equidad de género en América Latina, desarrollado por la Fundación She Is. Su objetivo es descentralizar el diálogo sobre equidad, visibilizar liderazgos femeninos locales e inspirar a mujeres y hombres en Colombia, potenciando el poder transformador de las regiones.

A través de eventos de distintos formatos, esta Ruta fomenta el diálogo y la colaboración entre sectores de la sociedad. Busca visibilizar el talento y el potencial de las mujeres, destacar su impacto en la economía y la cultura, y generar redes de apoyo entre líderes, empresarias y emprendedoras. Además, promueve la integración del arte como una forma de resiliencia y empoderamiento.

She Is Global Forum: un referente en equidad de género

Desde hace seis años, la Fundación She Is organiza el She Is Global Forum, el encuentro internacional sobre equidad de género más. Este espacio reúne a todos los sectores de la sociedad para reflexionar sobre los esfuerzos que se están haciendo para construir un mundo más justo y equitativo para todas y todos.

Este evento en Mompox hace parte de su compromiso con la equidad, la innovación social y el empoderamiento femenino, permitiendo que las voces de mujeres y hombres en cada región se sumen a una conversación global con impacto local. Inscripciones en www.sheisforum.com entrada gratuita.