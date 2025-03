Familia de perrita que murió, luego de ser esterilizada, pide explicaciones a Protección Animal

Bogotá D.C

Andrea y Adriana Díaz son dos hermanas que rescataron a Maya, una perrita de un año.

“Era una peluita sana, juguetona, le gustaba jugar demasiado y muy querendona. Yo le decía ‘caramelita’ porque le gustaba que la tocaran y la acariciara”, así describió Andrea a Maya.

Las hermanas decidieron esterilizar a Maya en una de las jornadas organizadas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) , el pasado 4 de marzo en el salón comunal del barrio El Pedregal de la localidad de Fontibón.

Al momento de la esterilización todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, Andrea notó que su perrita estaba fría y le salía sangre en la herida de la esterilización.

“Yo le digo al chico que mi perrita por qué tiene sangre y por qué le echaron como algo liquido plateado y me dice que eso era normal de la cirugía”, aseguró Andrea.

Ya en la casa, las hermanas notan que Maya empieza a sangrar aún más en su herida. Andrea llama a la clínica que les recomendaron los de Protección Animal en caso de que algo ocurriera.

Hacía las 4 p.m. van a la clínica porque Maya no para de sangrar. En el lugar, los médicos les dicen que Maya tiene fluidos de hemorragia interna por lo que deben operarla otra vez.

Adriana dudó mucho si someter a Maya a otra operación sin haberse recuperado ni despertado de la primera, pero accedió.

“Yo le dije a la doctora que si la podía ver, pero ellos me dijeron que no porque ya estaba estable y ya había supuestamente cogido color”, aseguró Andrea, por lo que no pudo ver a Maya antes de la segunda cirugía.

Para el día siguiente, el 5 marzo, estaba programada la cirugía, sin embargo, Maya no resistió más.

“Nos llaman a las 7:10 a.m. a decirnos que mi perrita entró en paro y a los 2 minutos me llaman a decir que mi perrita murió, que no aguantó”, relató Andrea.

¿Qué dicen de Protección Animal?

Adriana llamó ese mismo 5 de marzo a Protección Animal para que le dieran explicaciones de qué fue lo que pasó porque Maya era una perrita saludable.

Lo único que les dijeron fue “lo lamentamos mucho”.

Cuando las hermanas hicieron el caso viral por redes sociales, el Instituto se comunicó con ellas. “Que mi perrita tenia las plaquetas al parecer bajas, cosa que ellos nunca le hicieron un examen”, cuenta Andrea lo que les dijeron.

Lo que piden Andrea y Adriana es conocer qué fue lo que pasó con Maya, las razones de su muerte tan repentina. Le exigen al Instituto la historia clínica, que una semana después todavía no se la han entregado.