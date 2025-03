En el Quindío se graduaron 150 niños beneficiarios del programa ‘Madre Canguro’

Armenia

En las instalaciones de Consulta Externa del hospital San Juan de Dios de la ciudad se llevó a cabo el evento de graduación para los niños que han sido favorecidos con el programa tras presentar diagnósticos complejos de salud.

En primer lugar, Nancy Cabeza Acevedo es coordinadora de pediatría del centro asistencial y resaltó la importancia del programa entendiendo que es una alternativa sencilla que protege a los recién nacidos que enfrentan el reto de un nacimiento prematuro o de bajo peso.

“Consiste en proveer al bebé, a su madre y a toda la familia cuidados especiales y un seguimiento especial y multidisciplinario para que esos bebés alcancen un neurodesarrollo adecuado como si hubieran nacido a término”, manifestó.

Dijo que consiste en brindar seguimiento y acompañamiento especial a las madres para que los bebés logren un desarrollo adecuado. Sostuvo que en el caso reciente fueron 150 los niños que hicieron parte de todo el proceso y del acto de graduación donde de manera simbólica culminan con éxito la intervención.

“Se llama programa madre canguro porque todo nace con el contacto piel a piel que es algo fundamental, eso provee calor, apego, beneficios neurológicos, entonces ahí empieza. Hicimos una graduación hace 2 años, estamos haciendo esta graduación hoy de 150 niños y programamos hacerla cada vez que lleguemos un aproximado de 50 a 100 niños. Desde que nace el bebé están recibiendo educación continuamente en la unidad de recién nacidos y acá se hacen charlas”, destacó.

Agregó que el programa Madre Canguro inicia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde todos aquellos bebés prematuros o de bajo peso al nacer comienzan de forma temprana el contacto piel a piel.

“Cada consulta es un proceso de educación para las madres y para las familias. La mamá viene con la abuelita, con el papá, con toda la familia que interviene el manejo de este bebé. Empieza en la unidad de recién nacidos y acá en la consulta externa tenemos unos consultorios especializados. El bebé viene a consulta, lo de la enfermera, lo del pediatra que solamente bebe canguros, lo del fonoaudiólogo, lo del oftalmólogo que evalúa la retina, entonces pasa por diferentes especialidades”, mencionó.

Madres beneficiarias del programa

Una de las madres beneficiarias con el programa es Laura Carolina Tejada quien reconoció que al principio fue difícil porque tenía muchos miedos, pero al final el personal de salud le ayudó a sentirse más segura.

“Bueno, la verdad al principio fueron muchas dudas, muchos miedos, pero digamos que el personal me ayudó a sentir muy segura, me ayudó a ser valiente porque la verdad digamos que pasar por una situación así no es nada fácil. Los bebés pasan por situaciones muy críticas y ver el apoyo que tenía junto con todo el personal me hicieron sentir muy segura y capaz de que todo iba a salir bien”, contó.

Señaló que su bebé nació de 32 semanas y no podía respirar por lo que tuvo que ser intervenido con oxígeno. Dijo que después su bebé sufrió una Bronquiolitis aguda por lo que duró un mes hospitalizado y fueron unos días muy duros que fueron posibles gracias al apoyo del personal del hospital.

Otra de las madres es Carolina Villarraga quien se mostró muy feliz por hacer parte del proceso ya que le ayudó mucho a mejorar la salud de su hijo. Le envió un mensaje a otras mamás que estén sufriendo alguna situación con sus hijos para que confíen en la estrategia del hospital que es fundamental en la recuperación de los niños.

“Manuel López, nació de 36 semanas, me indujeron el parto por cesárea, ya que tenía una preeclampsia severa. Entonces, estaba en riesgo mi vida y la vida de Manuel. Gracias al acompañamiento que pudimos obtener aquí en el Hospital San Juan de Dios, pues hoy podemos dar nuevamente gracias a Dios, que nos tiene con vida, disfrutando de Manuel López”, manifestó.

Vale anotar que son 500 los pacientes beneficiarios del programa en lo corrido de su ejecución que empezó oficialmente en 2021.