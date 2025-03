En abril, 15 municipios del departamento de Boyacá podrían quedarse sin servicio de gas natural

Tunja

Cumpliendo con agenda acordada en la Cumbre de Alcaldes en Miraflores, en la Gobernación de Boyacá se dieron cita 15 alcaldes de las provincias de Lengupá, Neira, Oriente y Márquez, por la preocupación que hay en estos municipios a los que Enercer S.A. E.S.P. les suministra el servicio de gas, ya que posiblemente en abril cerca 22.000 familias tienen el riesgo de que se termine la operación y se queden sin gas natural.

¿Y por qué podrían quedarse sin servicio? La alcaldesa de Miraflores, Ledys Vera, explicó en Caracol Radio que se debe al no pago de los subsidios por parte del Gobierno Nacional a Enercer, que además junto a otras empresas que operan en el departamento de Boyacá, han venido advirtiendo de este riesgo desde hace varios meses, sin que a la fecha hayan tenido una solución o una respuesta.

«En medio de esa preocupación, le solicitamos a nuestro gobernador que sea nuestro intermediario en el Gobierno Nacional para que se nos escuche y efectivamente le paguen esos $ 2.000 millones que le adeudan a la empresa Enercer y no vayamos a tener que sufrir el colapso de un apagón del gas en los 15 municipios de Oriente, Neira y Lengupá», indicó la alcaldesa Vera.

Lo que aumenta la preocupación es que hasta el momento no hay un plan de contingencia en caso tal que se presente este apagón: «en la reunión uno de los acuerdos fue una cita con el ministro de Minas y Energía, para poder solicitar que paguen esos recursos a Enercer, porque de no ser así pues a ellos no les queda otra alternativa, pero si en esta cita no nos responden pues ya tendremos nosotros que revisar con lupa, pero es un poco difícil porque por lo menos en mi municipio son 2.300 familias que nosotros qué plan de contingencia podemos tener además de que ellos compren su pipeta adicional, porque el otro tema sería que efectivamente ellos pagaran su tarifa full, porque el Gobierno Nacional subsidia a los estratos 1 y 2», es la advertencia de la alcaldesa de Miraflores.

Y este panorama tiene en incertidumbre a la población, especialmente a la rural, además porque este servicio redunda en su salud porque evita que tengan que cocinar con leña, en el medio ambiente porque se frena la deforestación y en la economía de los hogares, «entonces la segunda necesidad más sentida y la petición es la masificación rural, por eso la gente está muy preocupada y muy expectante de lo que pueda ocurrir porque en nuestro caso particular, tenemos andando un proyecto de ampliación de cobertura para 108 familias que está por firmarse, pero pues esta es una situación que nos impide continuar con lo que es ampliación de cobertura y masificación en el sector rural, porque en el sector urbano en mi municipio tenemos la cobertura al 100 %», concluyó la alcaldesa, esperando que en los próximos días haya una respuesta para el gobernador de Boyacá, de esta petición que va a elevar al Gobierno Nacional, para que sean girados los subsidios que no se reciben desde inicios del 2024.