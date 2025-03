Tunja inaugura el Club de Comfaboy: un centro de recreación, trabajo y bienestar para la comunidad

Tunja

Con una inversión superior a los 45,000 millones de pesos, este lunes se inaugura en Tunja el Club de Comfaboy, una ambiciosa infraestructura que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores afiliados y del público en general. Este nuevo espacio, ubicado estratégicamente en la ciudad, ofrece una amplia variedad de servicios que incluyen recreación, deporte, formación, coworking y gastronomía, convirtiéndose en un referente para la región.

Un espacio de primer nivel

El Club de Comfaboy cuenta con ocho pisos, cada uno diseñado con un enfoque innovador y moderno. Su arquitectura tipo “container” permite aprovechar al máximo cada espacio, ofreciendo una experiencia única a los usuarios.

“En Comfaboy sabemos que los sueños no pueden quedarse inconclusos. Este club es un proyecto que llevamos planeando por años y hoy, por fin, lo hacemos realidad. No solo beneficiará a nuestros afiliados, sino que también estará abierto a la comunidad en general, ofreciendo servicios de alta calidad y opciones de entretenimiento que antes no existían en Tunja”, afirmó Julián Mauricio Silva, del Departamento Social de Comfaboy.

Entre los servicios más destacados del club se encuentran:

Piscina semiolímpica y escuela de natación para niños, adultos y adultos mayores.

para niños, adultos y adultos mayores. Polideportivo con canchas de tenis y fútbol sintético.

Espacios de coworking y oficinas en alquiler con herramientas tecnológicas de última generación.

con herramientas tecnológicas de última generación. Auditorio con capacidad para 450 personas para eventos y actividades culturales.

para eventos y actividades culturales. Bolera y zonas de entretenimiento para toda la familia.

para toda la familia. Restaurante con tres tipos de cocina , ofreciendo una experiencia gastronómica variada con vista panorámica de Tunja.

, ofreciendo una experiencia gastronómica variada con vista panorámica de Tunja. Cafetería con opciones saludables como batidos y ensaladas de frutas.

como batidos y ensaladas de frutas. Salones para eventos infantiles, ideales para celebrar cumpleaños sin necesidad de alquilar espacios comunales.

Además, el Club de Comfaboy contará con una zona protegida y libre de alcohol y tabaco, como parte de su compromiso con el bienestar de la comunidad y la prevención del consumo de sustancias en jóvenes.

#Video | Este lunes 17 de marzo @comfaboy abrirá sus puertas en #Tunja a su nuevo club para que chicos y grandes disfruten de sus grandes atractivos. Julián Mauricio Silva, jefe del departamento social de Comfaboy. pic.twitter.com/x9QsRgDvx3 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) March 13, 2025

Un modelo innovador con tecnología y subsidios para los afiliados

Uno de los grandes avances de este proyecto es la integración de tecnología para facilitar el acceso a los servicios. A través de la aplicación “Mi Comfaboy”, los usuarios podrán reservar actividades como natación, bolos y coworking sin necesidad de hacer filas o trámites presenciales.

Asimismo, Comfaboy implementará subsidios especiales, como el subsidio de cumpleaños, que permitirá a los afiliados disfrutar de platos a la carta en el restaurante del club. También se ofrecerán beneficios en alimentación y recreación, garantizando mayor accesibilidad a todos los trabajadores afiliados.

“La idea es que las personas puedan acceder a estos servicios de manera ágil y sencilla. Con nuestra aplicación, los afiliados podrán gestionar todo desde su celular, reservando espacios y servicios en tiempo real”, explicó Silva.

Horarios y acceso al Club de Comfaboy

El Club de Comfaboy contará con horarios amplios para garantizar el acceso a la mayor cantidad de usuarios posible:

Piscina:

Lunes: Desde las 3:00 p.m.

Martes a viernes: De 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sábados y domingos: Desde las 7:00 a.m.

Bolera:

Lunes a miércoles: De 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Jueves y viernes: Desde las 3:00 p.m.

Sábados: Desde las 10:00 a.m.

Domingos: Horario extendido.

Coworking:

De lunes a viernes: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Además, el polideportivo y las zonas recreativas estarán abiertas todos los días, con opciones accesibles para los afiliados y sus familias.

Un cambio en la oferta de recreación en Tunja

La inauguración del Club de Comfaboy representa un cambio significativo en la oferta de recreación y bienestar en Tunja. Antes, muchas familias tunjanas debían viajar a municipios cercanos como Villa de Leyva o Moniquirá en busca de servicios de recreación y deporte de calidad. Ahora, con esta nueva infraestructura, la ciudad contará con un espacio moderno y accesible para todos.

“Estamos muy felices porque este club era una necesidad para la ciudad. Ahora los trabajadores y sus familias podrán disfrutar de un centro integral sin necesidad de salir de Tunja. Además, seguimos trabajando en nuevos proyectos para mejorar aún más la calidad de vida de nuestros afiliados”, concluyó Silva.