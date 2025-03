Selección Colombia: futbolista con altas posibilidades de ser convocado sufrió lesión y sería baja

Se estima que en las próximas horas se dé a conocer por parte de la Selección Colombia la lista de jugadores convocados para la doble fecha FIFA en la que, por las Eliminatorias al Mundial 2026, la Tricolor se enfrenta a Brasil en condición de visitante y frente a Paraguay en calidad de local. Como suele ser costumbre, mucho se especula en los días previos, sobre qué jugadores podrían integrar esa nómina.

La buena noticia para Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico es que la base de jugadores goza de buena salud y se encuentran disponibles para el llamado. Eso sí, deberán ser cuidadosos durante el fin de semana de sufrir lesiones, pues será el último fin de semana que estén bajo las órdenes de sus respectivos equipos, ya que se comenzarán a unir la siguiente semana a la concentración.

El futbolista que no estaría por lesión

Se trata de Gabriel Fuentes, lateral izquierdo que milita en Fluminense de Brasil y que hasta el momento había tenido un gran inicio de año, actuando en 11 partidos (10 como titular) en el Torneo Carioca que se juega por estos días. Se estimaba que posiblemente su nombre aparecería en la convocatoria para la Eliminatoria, pero tras un percance físico que sufrió, finalmente no estaría.

¿Neymar preocupa en Brasil y Colombia toma un respiro?: esta es su situación

En la final ida del Carioca, que se jugó durante la noche del pasado miércoles 12 de marzo, el ex Junior de Barranquilla fue titular e incluso aportó la asistencia (tercera en lo que va del año) para el descuento de Marcos da Silva 1-2 ante Flamengo sobre el minuto 88. No obstante, minutos después (90+1) en el intento de un centro sintió una molestia en su pierna derecha y no pudo concluir el encuentro, saliendo del campo visiblemente afectado.

Globo Esporte de Brasil informó que la evaluación inicial fue una lesión en el músculo anterior del muslo derecho. Sin embargo, se le realizarán nuevas pruebas para confirmar el inconveniente y conocer la gravedad.

Selección Colombia: estas serían las sorpresas en la convocatoria de Néstor Lorenzo

Cuando le preguntaron en rueda de prensa al entrenador Mano Menezes por Fuentes, aseguró que “hay muchas posibilidades” de que no esté presente en el juego de vuelta de la final del Torneo Carioca, que se disputará el próximo domingo 16 de marzo desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

“Aún no tenemos la valoración final de Fuentes, pero hay grandes posibilidades de que no podamos contar con él el domingo. De la primera impresión y del examen superficial es difícil recuperarse. Tomemos las decisiones que sean necesarias. Veamos si con cambiar uno por otro es suficiente, si hay que buscar otras soluciones. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Pero tengo confianza en René. Siempre jugó grandes partidos, lo dio todo. No es la misma característica, por lo que tenemos que presentar diferentes alternativas de juego para sacar lo mejor de cada uno si la elección es por él”, dijo Menezes respecto a Fuentes.

¿Marino Hinestroza debe ser convocado a Selección Colombia? Diferencia con Sinisterra, Gómez y Yaser

Fuentes ya ha sido convocado a la Selección Colombia bajo el mandato de Néstor Lorenzo. Justamente para la fecha FIFA de marzo del 2024, cuando la Tricolor enfrentó a España y Rumania en amistosos, el lateral fue citado para reemplazar a Cristian Alexis Borja, quien fue llamado inicialmente, pero sufrió lesión y no se pudo unir. No obstante, el samario no ha debutado con el combinado nacional.

¿Quiénes serían los laterales izquierdos?

Salvo alguna novedad de última hora, se prevé que Johan Mojica, habitual en esa posición como titular, esté en la lista de citados. Por su parte, Cristian Alexis Borja también recibiría el llamado, pues si bien se especuló con una lesión, el jugador del América de México está en óptimas condiciones e incluso fue titular en el triunfo 4-0 frente a Chivas el pasado miércoles por los octavos de final de la Concachampions.