Paseador de perros recibió un disparo, cuando trabajaba en el parque Las Cigarras en Bucaramanga

Bucaramanga

Un incidente sacudió la tranquilidad del Parque Las Cigarras en Bucaramanga cuando un paseador de perros fue víctima de un ataque con un arma, mientras realizaba su trabajo. La víctima, identificada como Jaime Cáceres, de 55 años, fue alcanzada por un disparo cuando se encontraba en el parque cuidando a varios perros.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, del lunes 10 de marzo, cuando Jaime estaba al mando de un grupo de perros que paseaba por el parque, ubicado en la Ciudadela Real de Minas al sur de Bucaramanga. El ciudadano comenta que cree que la persona que le disparó, es un sujeto con el que previo al ataque, tuvo un cruce de palabras debido a diferencias por las mascotas.

“Un señor empezó ¡oiga! amarre a esos perros, en un tono fuerte, entonces yo lo volví a mirar y como es un señor, yo ya aprendí a dar manejo porque a mí no me sirve tener discusión con gente que vive en conjuntos donde yo saco los perros y para bajar un poco los desniveles porque estaba un poco alterado, le dije tranquilo, tranquilo, señor, no se preocupe, tienen bozal y no son bravos, miren que están tranquilos. Así que no pensé que fuera a pasar a mayores pero el señor siguió. Entonces yo le dije mire señor, discúlpame, llame a la policía, que la policía ha venido aquí al parque y me ve todos los días trabajando con los perros con los que sacó ante ellos", comentó Jaime Cáceres.

El paseador de caninos, dijo que a pesar que consideró que no fue agresivo el sujeto continuó hablando con tono desafiante y lo amenazó apuntándole con un arma.

“Se volteó fuertemente y se me vino y se metió la mano en un canguro que llevaba amarrado en la cintura y sacó un arma de fuego. Yo no conozco armas, pero era un arma grande que cuando él la cogió ya la tenía lista como para sacar. O sea, se ve que el arma él la lleva en el canguro y que sea fácil para manipularla y la sacó con una facilidad. La esposa que iba con él le dijo guarde eso. La señora que estaba ahí hablando conmigo también le dijo no, no y empezó a llorar. Entonces yo levanté las manos en posición de mano tranquilo no tengo arma guarde eso, señor, guarde eso y me miraba y con el arma en la mano y volvió y la guardó en el canguro", contó.

Jaime Cáceres agregó que después de creer que el altercado estaba superado fue que finalmente se presentó la agresión con un arma, situación que generó pánico en ese momento entre las personas que estaban presentes, además de preocupación por la amenaza en un lugar público.

“Pasaron creo que dos, tres minutos. Cuando sentimos un golpe que golpeó una barda, que es para que la gente se siente que es en ladrillo rojo, sonó duro. Yo en ningún momento pensé que era una bala, porque a mí me pareció un altercado simple porque yo no soy violento. Yo volteé a mirar así como para ver si veía dónde iba el viejo y no lo vi. Entonces cuando me volteé en ese instante, sentí como un ruido que sonó, sentí que algo me impactó, miré el abdomen y vi que empezó a salir sangre y la camisa rota”, dijo.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades confirman que el móvil de este hecho es “intolerancia social”. La agresión a Jaime Cáceres, paseador de perros, fue con un arma traumática.

La víctima fue atendida en la Policlínica y remitido al Hospital Universitario, donde ha recibido atención médica y se recupera satisfactoriamente.

Además se adelantaron labores de verificación de lo sucedido por parte de la SIJIN. Jaime Cáceres confirma que “adelantará los procedimientos judiciales pertinentes, toda vez que ve con gravedad este hecho de intolerancia que puede suceder con cualquier otra persona y ser fatal”.

El Parque Las Cigarras, conocido por ser un lugar frecuentado, especialmente por los residentes cercanos, para el esparcimiento y paseo de mascotas, se ha visto preocupado por este suceso del que espera se esclarezcan los hechos y solicitan que existan mayor presencia de las autoridades.

