Expresidente Andrés Pastrana fue retenido en el aeropuerto de Luanda, Angola

Colombia

El expresidente Andrés Pastrana fue retenido durante esta mañana junto con otros expresidentes y líderes políticos en el aeropuerto de Luanda, en Angola.

Según dijo el exmandatario en comunicación con Caracol Radio, están a la espera de que se defina su situación.

“No sé para dónde me llevan. ¿Quién viene aquí?, ¿Por qué estoy aquí?, pero que me cuenten por qué estoy aquí, es que llevo una hora y no sé, me trajeron aquí a un cuartico”, aseguró en al comunicación.

El expresidente @AndresPastrana_ está retenido en el aeropuerto de Luanda, Angola, junto con otros expresidentes y políticos que iban a participar en una conferencia internacional, según confirmó @gusgomez1701. — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 13, 2025

Pastrana viajó hasta Luanda porque iba a participar de una conferencia internacional sobre democracia.

A propósito, el Gobierno colombiano confirmó que mantiene comunicación con el equipo de el expresidente Andrés Pastrana y que el consulado en Pretoria y la Embajada de Sudáfrica ya se encuentran verificando la situación.