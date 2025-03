🔴 EN VIVO | Eclipse total de luna HOY en Colombia: siga en directo la “Luna de Sangre”

Este jueves 13 de marzo ocurrirá el primer eclipse lunar del año, y no es cualquier evento astronómico, pues se tratará de un eclipse total de Luna. Durante este fenómeno, el satélite natural de la Tierra adquirirá un intenso tono rojo carmesí, manteniéndose así hasta la madrugada del viernes 14.

Para comprender mejor qué implica un eclipse total de Luna, la NASA explica que, en esta ocasión, nuestro satélite atravesará por completo la sombra de la Tierra. Esto sucede cuando el Sol, el planeta y la Luna se alinean de tal manera que esta última cruza la región más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra, generando el impresionante fenómeno llamado “Luna de Sangre”.

Cabe destacar que para observar el eclipse no se requiere ningún equipo especial. No obstante, si se desea apreciar con mayor detalle, el uso de binoculares o un telescopio puede mejorar la experiencia. Como recomendación adicional, los expertos sugieren buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica de la ciudad y con un cielo despejado para una mejor visibilidad.

Horarios y aspectos a tener en cuenta

Es importante recordar, que de acuerdo con las fases y horarios publicados por la NASA, en Colombia, la primera comenzará a eso de las 6:57 de la tarde (hora colombiana), pasando a su etapa penumbral a las 8:00 p.m. aproximadamente, para dar paso a la totalidad del fenómeno a eso de las 9:25 p.m., momento en el que la Luna se convertirá y dejará ver el color rojo que todos esperan ver. Se espera que se mantenga así, más o menos hasta la 1:00 de la madrugada

Por esta razón, y teniendo en cuenta la magnitud que tiene el tema de los eclipses en la comunidad científica y sobre todo cuando se trata de un espectáculo que brindará una imagen espectacular de la luna, aquí le contamos en directo, cómo se van desarrollando las imágenes del mismo.

Cabe recordar que para este evento astronómico no se requiere de algún cuidado especial para observarlo, al contrario que en un eclipse solar, simplemente se recomienda buscar un lugar que no cuente con tanta contaminación de luz artificial y que no tenga tantas nubes, ya que eso dificulta un poco su visibilidad.

Minuto a minuto de la “Luna de Sangre” Hoy jueves 13 de febrero

3:00 p.m. | La entidad de estudio aeroespacial comparte algunos tips para tomar las mejores fotos durante el eclipse.

¡Mira hacia arriba! 🌕

Esta noche hay un eclipse lunar total, hoy toca trasnochar.

¿Saldrás a verlo? 👀



12:08 p.m. | La NASA explica todo sobre el eclipse de hoy.