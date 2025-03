Alias ‘Caliche’ dice en el juicio que “nunca” tuvo contacto directo con el expresidente Álvaro Uribe

Ante el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá continuó el interrogatorio de Carlos López Callejas, alias Caliche, quien según la Fiscalía, habría presionado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de retractarse de vincular al expresidente Álvaro Uribe con la creación de grupos paramilitares.

En sus declaraciones de este jueves 13 de marzo, alias Caliche, aseguró que nunca tuvo cercanía con el expresidente Uribe y que intercedió con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve por iniciativa propia.

En la audiencia la fiscal Marlene Orjuela reveló un mensaje de voz que alias Caliche le envió al exparamilitar Monsalve en el pasado.

En el fragmento se escuchó:

“Ya que tengo la línea directa con el viejo, pues usted me ordena, señor. Porque la vuelta es llamar y decirle al viejo. Necesitamos una garantía de que le pongan patas a eso. ¿Usted le hace el video?”: audio de alias Caliche a Monsalve.

#JUDICIAL| Sigue el testimonio de Carlos Eduardo López Callejas, alias 'Caliche' en el jucio contra @AlvaroUribeVel.



El testigo asegura que le mintió a Juan Guillermo Monsalve y nunca tuvo cercanía con el expresidente. Reitera que intercedió con el exparamilitar por iniciativa… pic.twitter.com/MvQiSX8dip — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 13, 2025

Sobre el audio, Carlos Eduardo López Callejas, explicó que cuando se refiere a “el viejo” se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, aclaró que dijo mentiras, porque nunca tuvo contacto directo con el exmandatario.

-Alias Caliche: Sí, señora fiscal, referente a lo del viejo, eso es una parte de las mentiras que yo le estaba metiendo a Monsalve, diciéndole que el viejo, obviamente va a ser el señor Álvaro Uribe Vélez, pero yo no tenía contacto directo con él, ni absolutamente allegado a él, ni tengo, o sea, en ese momento ni línea directa con él. Eso fueron parte de las mentiras que le metió a Monsalve.

-Fiscal: ¿Qué garantía era la que hablaba usted para que le metiera patas a algo?

-Alias Caliche: La misma garantía que le dije yo en el 2011 (…) El tema era que le revisaran otra vez el caso.

-Fiscal: Es decir, ¿que lo de las garantías sí era verdad?

-Alias Caliche: Señora fiscal en este momento le estoy diciendo de que esas son mentiras mías. No tenía una garantía de parte del señor Álvaro Hernán Prada, nunca me dijo ofrézcale algo, nunca me lo dijo, solamente lo que manifestó en ese momento y es que diga la verdad.

-Fiscal: ¿Quién manifestó que diga la verdad? El señor Álvaro Hernán Prada.

Más adelante, López Calleja, dice que algunos audios de sus conversaciones con Juan Guillermo Monsalve, fueron cortados. En la parte supuestamente recortada, el exparamilitar le pedía ayuda “para un cupo” en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

-Fiscal: Menciona usted a la JEP, ¿qué es la JEP?

-Alias Caliche: Juan Guillermo Monsalve en esos días me dijo: ‘-pues dígale que me pasen a la JEP (…) Es que eso está en esos audios, no entiendo por qué no salen ahí. Eso sí me lo dijo él y hay unas cosas que no aparecen en esos audios. Han recortado, yo lo puedo jurar y asegurar.

Agregó: Ahí faltan audios, se lo puedo jurar, señora fiscal, eso sin necesidad de jurárselo por mi hija. Sé que faltan audios ahí.

-Fiscal: Se encuentra usted bajo la gravedad del juramento. No se preocupe, la señora juez hoy se lo dijo. Entonces, no jure más, que ya está bajo la gravedad del juramento.