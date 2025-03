Paro arrocero: acuerdos, causas de la crisis y soluciones estructurales

Panelistas analizaron los acuerdos entre arroceros y el Gobierno; las implicaciones de la sobre oferta de arroz y las salidas de fondo a una crisis que se puede agravar.

En Hora20 el análisis a fondo al paro arrocero que se desarrolla desde la semana pasada. Analizamos a las causas de la crisis, los escenarios que viven los arroceros y los problemas de sobre oferta que enfrenta el sector. Una mirada también a las peticiones de los arroceros, la propuesta del Gobierno y lo que realmente necesita una industria que el clave para el desarrollo del agro colombiano.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y exviceministro de Defensa, detalló que hay un problema creciente de sobre oferta respecto al consumo, “Aquí el gobierno no hizo caso de algo que se venía haciendo históricamente que era relacionado con el incentivo al almacenamiento que por más que no guste, era un mecanismo más económico que la plata que tiran ahora en solo dos departamentos”. Resaltó que claramente las importaciones tienen efecto en el precio, “las importaciones pueden pesar, pero, sobre todo, la situación con Ecuador y la Comunidad Andina es un chiste, eso no es zona de libre comercio porque de allá envían arroz, pero cuando queremos exportar, no dejan por un tema político”.

Cecilia López, exministra de Agricultura, exdirectora de Planeación Nacional y economista, resaltó que es el momento en el que el Gobierno y el sector se deben sentar realmente a analizar la situación, pues recordó que llevamos 29 años con el mismo subsidio y que era obvio que tocaba bajarlo y darle fuerza, “no se puede tener un monopolio y oligopolio pocos compradores con una relación perversa con pequeños y medianos productores, les dan crédito, ellos no tienen capacidad de crédito, pero al tiempo se lo tienen que vender a quienes el dan el crédito”. De otro lado, dijo que deben aceptar precio que ponen, sino se rompe relación entre productor y el que compra”.

De otro lado, dijo que se debe mirar a las exportaciones, “se viene la desgravación al 20230 y nos vamos a inundar de arroz después de tener 19 años para planificar y ver cómo podemos mejorar en términos de productividad”. Además, dijo que si bien hay exceso de producción y apuntar a la reducción es complejo, se debe mirar hacia nuevos mercados para exportar

Por otro lado, Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, reveló que hay un acuerdo que ojalá sea de buen recibo para quienes están en los puntos y se genere un desbloqueo como parte del ejercicio en Tolima y Huila, “el compromiso es de una bolsa entre MinAgricultura y Federación de Arroceros de Colombia y es una oportunidad realmente en representación de Fedearroz, hay aporte de $21 mil millones en la bolsa para recibir un aporte para atender a pequeños productores”. Sin embargo, dijo que sólo será en Tolima y Huila porque el gobierno se niega a dar recursos en otras regiones del país, un elemento que considera como un error.

Frente a la situación que vive el sector, detalló que los arroceros son capaces de producir todo el arroz de los colombianos, “la pregunta es a cuenta de qué traemos arroz extranjero, eso es lo que genera sobre oferta, conversiones de arroz importado y hectáreas sembradas; esa es la sobre oferta”. En esa medida, dijo que se baja el precio y como los inventarios no rotan con la velocidad que se necesita, “según ellos mismos, eso implica costos, los descarga en productores y les rebaja 19% y hasta 25% por carga”.