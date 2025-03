Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 12 de marzo de 2025 44:13 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre una frase de César Luis Menotti, que podría aplicarse a la situación actual de Millonarios. Juan Felipe dijo: “Los jugadores dijeron que la única forma de salvar a David González es quedando campeones. Porque yo vi una frase Menotti que hablaba sobre que no funciona el trabajo colectivo cuando las individualidades no funcionan”. Sobre el tema César agregó: “En el tema Millonarios hay un problema en el rendimiento individual de los jugadores, y me parece que en la parte estructural el equipo no ha hecho memoria en las cosas buenas que tuvieron en otro momento”.

