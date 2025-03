“El presidente sigue amenazando como cuando era parte de la guerrilla”: Fico por inspección a EPM

Medellín

Luego de que se revelara la carta en la que el Ministerio de Minas y Energía pide que la Superintendencia de Servicios Públicos inspeccione a EPM como respuesta a la demanda por las deudas del Estado con sus filiales; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez señaló que se trata de una represalia del presidente Gustavo Petro.

El mandatario local aseguró que la orden del Gobierno Nacional sería una venganza política del presidente que “recurrentemente amenaza”.

“Amenaza a congresistas, amenaza a quien no esté de acuerdo con él. Al parecer el presidente no ha dejado los vicios de amenazar, seguramente de cuando hacía parte de una organización guerrillera. De pronto algunos vicios no se quitan”, expresó el alcalde.

Federico Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía para movilizarse en defensa de EPM y en rechazo a lo que considera un ataque político contra Medellín, mencionando que desde su administración defenderá las regiones.

“Yo siempre invito a que nos movilicemos como ciudadanos de manera pacífica, jamás de manera violenta como lo hacen ellos, movilicémonos, pero sí es el momento de que como colombianos alcemos la voz también desde la región”.

El alcalde señaló finalmente que está a la espera de una comunicación oficial sobre la inspección a EPM para que en dicha oportunidad puedan demostrar que tienen todas las condiciones en regla.