Una ambulancia fue utilizada para el transporte de una nevera en Ibagué

Ibagué

Controversia ha generado en redes sociales el video en el que se observa como se utiliza una ambulancia no para el traslado de un paciente, sino de una nevera a las afueras del edificio M-30 ubicado en la calle 30 con entre carreras Quinta y Sexta de Ibagué.

En el video se observa claramente que mientras tres personas intentan subir el elemento al vehículo, se ve que la camilla que es usada para el traslado de los pacientes está literalmente tirada sobre la calle.

“En relación con el hecho presentado el pasado fin de semana conocido por redes sociales donde una ambulancia hace el traslado indebido de una nevera en el sector aledaño al edificio M-30, tan pronto conocemos de este hecho la alcaldesa, Johana Aranda, pidió que se realizara la investigación pertinente”, dijo Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué.

Según Ospina, el municipio adelantó la respectiva indagación para poder tomar las decisiones correspondientes ante este tipo de situaciones donde claramente se muestra la mala utilización del vehículo de emergencia.

“En la investigación realizada se concluye que esta ambulancia no hace parte de la red de prestadores de servicios de la ciudad Ibagué por esta razón nosotros como Secretaría de Salud Municipal no podemos tomar las medidas necesarias, tampoco llamar a descargos a los dueños de esta empresa, ni ninguna otra acción pertinente dado que esta ambulancia no hace parte del municipio de Ibagué”, resaltó Ospina.

Al igual la funcionaria destacó que este vehículo estaba de paso por la ciudad de Ibagué en el que se hizo el transporte enseres, mientras que el automotor está para el traslado es de pacientes.

Dato: la ambulancia pertenecería a un hospital público del departamento del Tolima. Se espera un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Salud del Departamento.