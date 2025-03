¿Qué dijeron las autoridades sobre la agresión a un jugador del Deportes Quindío?

Armenia

Frente al lamentable caso donde el jugador del Deportes Quindío Brandon Caicedo fue víctima de heridas con arma blanca por hinchas, el coronel Luis Fernando Atuesta comandante de la Policía del departamento fue tajante en rechazar el hecho.

Indicó que están a la espera de que el jugador denuncie formalmente la agresión y están pendientes de que así suceda para dar con el paradero de los responsables.

“Estamos a la espera que el jugador que venga aquí desde ayer tomamos contacto con él. No fue posible tomar la denuncia el día de ayer porque creo que estaba también eh observando el partido y estamos a la espera de que hoy se produzca la denuncia formal por parte del jugador”, indicó.

Fue claro que rechazan este tipo de actuaciones por parte de vándalos, gamines y bandidos que dicen llamarse hinchas puesto que no cabe en la cabeza lastimar a un jugador.

“Nuestro rechazo absoluto a estos gamines, bandidos que dicen llamarse hinchas, pero que uno no entiende, uno no entiende realmente cómo en la cabeza de alguien cabe lastimar a un jugador, herirlo de esta manera camuflándose en supuesto hinchas, esto no son hinchas, estos son un poco de bandidos que vamos a también a dar con el paradero de ellos”, advirtió.

Añadió: “Por eso estamos esperando a que en la mañana de hoy se realice la respectiva denuncia y de manera inmediata empezar a trabajar en eso”.

Dijo que, de acuerdo con el testimonio del afectado, la situación tiene relación directa con los resultados de los partidos del Deportes Quindío.

“Pues lo que nos dice el futbolista es que evidentemente lo amenazan, le dicen que, si no hay resultados buenos, pues eso va a seguir pasando, entonces evidentemente es un tema que tiene relación directa con el tema de la situación actual del Deportes Quindío”.

Recordemos que no es el primer caso de agresiones contra el equipo cafetero por eso las autoridades refuerzan los trabajos de prevención.