¿Qué dijo el presidente de Acolfutpro sobre la agresión que sufrió un jugador del Deportes Quindío?

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con Carlos Gonzales Puche, presidente de Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO sobre la agresión con arma blanca que sufrió el futbolista Brandon Andrés Caicedo, del plantel profesional del Deportes Quindío en hechos ocurridos el sábado 8 de marzo en Armenia.

El directivo de ACOLFUTPRO señaló “rechazamos que nuestro compañero Brandon Caicedo haya sido sujeto de semejante agresión por parte de unos hinchas que definitivamente calificarlos como hinchas estos agresores en contra de su integridad poniéndolo en riesgo grave, porque la intención fue de apuñalarlo y lastimarlo, causarle un perjuicio total”

Y agregó “Él se defendió y gracias a su reacción no fue tan grave las dos puñaladas que le que le pegaron y es inconcebible que el hecho de que un trabajador tenga que quedar afectado de la forma como ha sido agredido no puede ser posible que se mantenga esta situación en Armenia con el Quindío.

La culpa de la situación del Quindío no la pueden pagar los jugadores con violencia

El presidente de ACOLFUTPRO puntualizó “El hecho de que la afición o los que son hinchas o seguidores estén en contra de que el señor Ángel sea el dueño del equipo, de que ese equipo no ascienda, de que ese equipo no invierta recursos en mejores nóminas. No, la culpa y la responsabilidad no la tienen los jugadores. No puede ser posible que ellos como trabajadores que están tratando de hacer su mejor esfuerzo sean víctimas de semejantes agresiones.

No es la primera vez que agreden jugadores en Armenia

Carlos Gonzales Puche, presidente de Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO subrayo “no es la primera vez que se presenta, ya han sido víctimas otros compañeros y ya es hora de acabar con esta situación, de judicializar a estas personas y en ese propósito hemos solicitado la apoyo de Dimayor, de la policía, de las autoridades del fútbol y el Ministerio del Interior.

Si bien no se presentó esto en un escenario, se presentó el día anterior a un partido cuando él estaba intentando comprar unos alimentos con su esposa para irse a su casa a concentrarse para jugar el partido, el cual intentó jugar hasta el último momento, pero definitivamente las agresiones de que fue objeto no lo permitieron. No hay derecho a que esto siga pasando en Colombia y en una plaza como Armenia.

