Horóscopo Profesor Salomón HOY 11 de marzo: Mercurio retrógrado está cerca, ¿afectará a su signo?

Hoy es 11, el número maestro y de los ángeles, que lo llaman al poder y la sabiduría. Las personas que cumplan años hoy, tienen manifestación angelical y de maestría, siempre conectados a un gran poder. A usted le gustan las dinámicas estrictas y honestas, son maestro de la enseñanza por excelencia.

En este cuarto creciente, no pierda la fe y repita “Todo lo mejor y lo perfecto llega a mi vida” tiene que enfocarse en perfeccionar todos los proyectos materiales y espirituales.

Recomendación del día: Realice una oración a San Benito y Santa Marta

Realice una oración a San Benito y Santa Marta El número para hoy: 3825.

3825. Color del día: Violeta.

También podría interesarle Horóscopo Profesor Salomón HOY 10 de marzo:¿qué signos deben cuidar su salud?

Cáncer

Esta luna le traerá nuevas oportunidades. Pídale al universo que lo equilibre y lo centre, porque llegarán cambios positivos a su vida que la fortalecerán. Nuevas personas aparecerán en su camino para ayudarle; acéptelo con gratitud.

Finalmente, recuerde que está en un período de renovación. Habrá muchos cambios a su alrededor, pero si sabe adaptarse, todo se dará con éxito.

Número de la suerte: 3330.

Escorpión

La rueda de la fortuna está a su favor. Todo lo que emprenda y ejecute tendrá buenos resultados. Aunque parezca que las cosas no van como espera, no significa que no sean favorables; a veces, simplemente toman un rumbo distinto al que imaginamos al inicio.

Número de la suerte: 2170.

Piscis

Usted viene acompañado de una estrella de suerte, estará cubierto de buenas bendiciones económicas. Pero ojo, a veces puede tener tristezas ocasionadas por terceros, pero recuerde que la vida continúa, no se amague por los problemas de los demás, ayúdeles hasta donde pueda, pero no más haya.

Número de la suerte: 8375.

También podría interesarle Aproveche la energía de Luna menguante en febrero 2025: Beneficios y rituales para esta fase lunar

Aries

Abrace su trabajo y hágalo con amor. Si desea alcanzar el éxito, aporte más de lo que ya está dando. Se vislumbran buenas oportunidades para su independencia laboral, téngalo muy en cuenta. Habrá un cambio de recinto; aproveché este momento para realizar mejoras personales.

Número de la suerte: 3962.

Leo

La vida le tiene una grata sorpresa y una solución inesperada que usted necesita desde hace mucho tiempo. Si quiere hacer un cambio de trabajo, este es el momento propicio. Controle la desesperación y tome las cosas con calma; de lo contrario, podría errar en las próximas decisiones que debe tomar.

Número de la suerte: 1488.

Sagitario

Mucha atención con todo lo que tenga que ver con la familia, fortalezca esos lazos; su hogar es lo más importante, protéjalo. Busque esa nueva oportunidad de trabajo a través del diálogo. Cuidado con las piernas y columna, hágase un chequeo.

Número de la suerte: 8294.

Tauro

Mucho cuidado, tenga discreción con los conflictos laborales y amorosos. Si los maneja con discreción, su resolución será rápida y armoniosa. Si tenía pensado un negocio, este va a innovar en todos los aspectos, no lo piense demasiado.

Número de la suerte: 0177.

Virgo

Recuerde que lo que no sirve, que no estorbe. Si no quiere estar con esa persona, tome su equipaje y salga de ahí lo antes posible. Lo mismo aplica para las personas tóxicas, no se quede ahí o su estabilidad pagará las consecuencias. Quienes buscaban opciones para cambiar de trabajo, llegará, pero eso sí, suelte esas cosas que lo atan, de lo contrario, podrían perderlas.

Número de la suerte: 3028.

Capricornio

Una buena combinación: el amor tocará a sus puertas y posiblemente en el extranjero. Si tenía un viaje planeado, tenga los ojos bien abiertos, esa persona especial podría estar junto a la puerta del avión.

Número de la suerte: 0024.

Géminis

Hay envidia a su alrededor, haga un análisis de quienes podrían ser y aléjese inmediatamente. Mercurio retrógrado está cerca y lo rige a usted, por lo que puede que algunos planes se detengan. Pero no se sienta mal, es normal, lo mejor es realizarse una limpieza y pedir por sabiduría para enfrentar los retos que se avecinan.

Número de la suerte: 8820.

Libra

Cuidado con la parte financiera, Mercurio retrógrado también lo afecta bastante, y podría disminuir su flujo de dinero. Aun así, esta semana se le presentará una oportunidad de abundancia económica. La clave será saber administrarla y no gastar en cosas innecesarias.

Número de la suerte: 9518.

Acuario

Replantee qué es lo que quiere en su vida amorosa, si desea perdonar, abandonar, activar un nuevo amor o estar solo. Recuerde que el amor es diferente a la sexualidad; no los confunda, porque puede estar creando falsas expectativas en alguien más.

Por otro lado, usted posee grandes metas, pero ejecútelas en silencio, ya que podría atraer la envidia. Además, algunas personas lo van a buscar para que las consuele, hágalo, pero siempre manténgase precavido con las personas que deja entrar a su vida.

Número de la suerte: 0123.