Gerente y cirujano vascular del San Rafael se defienden de contrato presuntamente irregular

Tunja

En las últimas horas se dio a conocer acerca de un presunto contrato que tiene el cirujano vascular Víctor Augusto Beltrán por $3.600 millones de pesos ($450 millones de pesos mensuales) con el Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Ante esta situación, el gerente de la entidad Germán Francisco Pertuz González, quien firmó dicho contrato, señaló que el mismo no se hizo directamente con el especialista, se realizó con la empresa Centro Vascular de Boyacá y que el pago al cirujano y su equipo de trabajo se hace por labor prestada.

“Este contrato comenzó en el 2019 en un nuevo modelo de contratación montó el Hospital Universitario San Rafael de Tunja y año a año se hace un nuevo contrato y se hace para prestar la subespecialidad de cirugía vascular, tanto en procedimientos como en consulta, cirugía programada y atención de pacientes intrahospitalarios. De ahí tenemos que aclarar primero que el Dr. Víctor Beltrán hace parte del equipo de subespecialistas que atienden este contrato, pero él no es el único especialista de este equipo de subespecialistas. El valor de 450 millones de pesos es el monto que el hospital le coloca como presupuesto techo hasta donde ellos pueden llegar a facturar”, indicó Pertuz González.

El gerente del hospital recalcó que estos dineros no se cancelan como mensualidad, se hacen dependiendo la labor que cumplan.

“A ellos no se les paga 450 millones de pesos, vengan o no vengan. No, 450 millones es el techo presupuestal que nosotros tenemos para que ellos puedan facturar tantas cirugías, tantas consultas, tantas urgencias atendidas, tantos procedimientos ambulatorios y no se trata de un solo subespecialista cirujano vascular. Se trata de un equipo de cinco cirujanos vasculares que son subespecialistas y que le dan soporte al Hospital San Rafael los 365 días del año, las 24 horas. Por otro lado, nunca han llegado a ese tope, es más, ese tope se dejó para este año teniendo en cuenta que el crecimiento de ese servicio del 2023 al 2024 fue del 34%, lo que significa que es un 34 más de demanda el que hubo de un año más para el otro”, dijo.

El cirujano Víctor Beltrán también se refirió al tema

El especialista en cirugía vascular, Víctor Augusto Beltrán Guáqueta, quien está inmerso en la polémica contractual, aseguró que el contrato con el centro asistencial de Tunja no lo hizo él directamente y que tampoco se gana los $450 millones.

“Lo que me resta por decir es que efectivamente estamos prestando un servicio de cirugía vascular en el departamento y somos el único hospital de tercer nivel que presta el servicio 24/7 con disponibilidad, donde tenemos un grupo multidisciplinario de aproximadamente cinco cirujanos vasculares, que cubrimos la necesidad 24 horas los 7 días a la semana; adicionalmente a eso tenemos un grupo de trabajo que cuenta con jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, facturadores, secretarias, transcriptores, contadores y asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo, entonces es un grupo grande con el cual tenemos que funcionar para atender el requerimiento de un hospital de alta complejidad como es el Hospital San Rafael de Tunja”, afirmó Beltrán Guáqueta.

El especialista también explicó de qué manera se está manejando el contrato del Centro Vascular de Boyacá con el hospital.

“Es un contrato de prestación de servicios con el Centro Vascular de Boyacá, que es la empresa con la cual nosotros contratamos con el hospital, donde prestamos aquí el servicio, como les digo cirugía vascular, hacemos los estudios diagnósticos de ecografía, doppler arterial, de arterias carótidas, de aorta, mesenteric arterial de miembros inferiores, también hacemos exámenes de doppler venoso para descartar o para confirmar trombosis venosas profundas, hacemos el estudio pletismografía y fotocletismo para poder establecer y estratificar a los pacientes con su riesgo cardiovascular lo mismo que realizamos los procedimientos de urgencias. Ustedes saben que Boyacá dentro de todo es un departamento donde se hay una alta accidentalidad en tránsito y el accidente vascular se presenta con mucha frecuencia”, agregó.