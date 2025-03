Aumenta llegada de familias indígenas desplazadas de Risaralda a Anserma por presuntas amenazas

Manizales

Esta semana, la Personería de Anserma ha recibido cinco declaraciones de otras familias desplazadas que recién llegaron al municipio y, actualmente, están habitando un predio de invasión y se espera que en los próximos días lleguen más núcleos familiares por presuntas amenazas que están difundiendo en Mistrató (Risaralda).

“Entre el 2024 y este año hemos recibido 55 declaraciones de núcleos familiares compuestos por seis niños y los dos padres de familia y cuentan que salieron del territorio por audios y videos amenazantes con nombres y apellidos generando susto en la comunidad indígena, los cuales son materia de investigación por parte de las autoridades”, señala Julieth Palacios, personera de Anserma.

Desde la defensoría pública anuncian que la situación se podría agravar, puesto que la mayoría de familias, al parecer, no serían consideradas como víctimas por parte de la Unidad de Víctimas por la fecha en la que ocurrieron las amenazas, puesto que datan del 2020 y años anteriores, por lo que no recibirían atención humanitaria inmediata mientras son reconocidos por dicha unidad nacional y el municipio no tiene cómo sopesar esos gastos.

Entre tanto, las personas recién llegadas sí obtendrían mencionados beneficios siendo reconocidos como víctimas de desplazamiento para adquirir las ayudas humanitarias.

