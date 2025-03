“Pensaron que éramos enemigos y nos iban a quemar”: Mayor del Ejército liberado en El Plateado

El mayor del Ejército Nilson Bedoya fue liberado tras ser secuestrado en Argelia, Cauca, en medio de tensiones con la población. Según su testimonio, el cual fue relatado en 6AM de Caracol Radio, un grupo de personas lo retuvo junto a varios uniformado, señalándolos como enemigos y amenazándolos con quemarlos.

Bedoya aseguró que la desinformación sobre la presencia militar en la zona agitó a los campesinos, pero afirmó que las tropas seguirán ingresando al corregimiento del Plateado para garantizar la institucionalidad.

“Fuimos vistos como enemigos aun cuando estábamos dialogando”

El mayor del Ejército relató que se encontraban realizando sus operaciones de forma normal en la zona, pero que, los campesinos, impulsados por grupos armados ilegales, fueron coaccionados para tratar a los uniformados como enemigos.

“Ingresamos el 20 de octubre a la operación militar de garantizar el ingreso de la institucionalidad al cañón del Micay, especialmente en el corregimiento del Plateado en Argelia, Cauca. Lo hemos hecho durante 5 meses. Pero algunas personas han querido deslegitimar la presencia del Ejército Nacional. Les venden a los campesinos que somos sus enemigos, que vamos a erradicar y otras cosas que no son ciertas”, dijo el mayor.

Aseguró que la situación al inicio estuvo tranquila y en diálogo constante con las comunidades, pero reiteró que la situación empeoró debido a la percepción que tenía la población sobre los uniformados. “Esto agita la situación. Estábamos dialogando y desafortunadamente personas que son mal intencionadas nos empezaron a atacar y nos secuestraron a mi y a otros policías”.

¿Cómo fue el trato de los campesinos hacia los uniformados?

El mayor del Ejército relató como en un momento de su secuestro, algunos campesinos querían hacerle daños a los uniformados, incluso mediante el fuego. Así lo detalló el uniformado:

“Nos iban a quemar, pero estamos hechos para grandes cosas y pudimos salir adelante. No nos vamos a detener en nuestra labor para defender a los colombianos. De hecho, ya estamos ingresando nuevamente tropas al corregimiento del Plateado”.

También dijo que hoy en día se investiga qué fue lo que sucedió y qué grupos armados al margen de la ley pudieron presionar a los campesinos para realizar estos actos de violencia. Sin embargo, dijo que tiene fe que, en el futuro de las operaciones en el Cauca, debido a la capacidad de los soldados para afrontar este tipo de adversidades.

Concluyó asegurando que no todos los campesinos presentes querían hacerles daño, incluso algunos tuvieron detalles con los uniformados. “El ADN del campesino es bueno. Muchos de ellos son los que nos motivan a seguir adelante. Por eso ya estamos listos para ir al área de operaciones. No son todos, son minoría los que no quieren que estemos allá”