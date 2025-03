No hubo acuerdo: Alianza Verde definirá si aprueba o no la escisión la próxima semana

Colombia

Tras más de 8 horas de discusión, la dirección nacional del Partido Alianza Verde no llegó a un acuerdo frente a la solicitud de escisión presentada por un grupo de congresistas hace algunas semanas.

#ATENCIÓN No hubo acuerdo para votar el divorcio de la Alianza Verde. La sesión de la dirección nacional del Partido en la que se iba a definir si se aprueba o no la solicitud de escisión, hecha por un grupo de seis congresistas, se aplazó para el próximo lunes a las 9am. — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 10, 2025

Aunque en principio parecía que se iba a votar la solicitud, lo que se terminó aprobando fue el aplazamiento de la sesión pues no contaron con los 44 votos necesarios para validar la separación de la colectividad.

También, se estableció la confirmación de una comisión en la que se construirá un documento que deberá ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de establecer cuáles serán las reglas del juego de este posible divorcio al interior del partido.

“Vamos a construir una comisión que se acaba de nombrar, en la cual yo hago también parte y vamos a traer un documento, un documento donde nos pongamos de acuerdo y les concedamos la decisión a los compañeros y compañeras que desean irse”, indicó el senador, León Fredy Muñoz.

A propósito, el representante a la Cámara Alejandro García, indicó que en este acuerdo se esclarecerán tomas clave como la financiación del Partido. Dijo además que esperan llegar a un consenso con todos los sectores de la colectividad.

“Más allá de eso de la decisión, el acuerdo de escisión es fundamental porque allí se habla de la financiación, del espacio en medios, de distintos temas que tenemos que presentar ante el Consejo Nacional Electoral. Yo al contrario hoy celebro y agradezco a la mayoría de mis copartidarios, a los distintos sectores por buscar un acuerdo, un consenso, y como lo hemos llamado, un divorcio en paz, de manera armónica, respetuosa y de una manera que pueda no romper lo que hemos construido”.

#POLÍTICA “En este momento estamos buscando, juntos pero no revueltos, una escisión. Nuestra prioridad es construir listas conjuntas y que la prioridad sea el Congreso. Queremos un partido de mediano y largo plazo no un barco que se queme por un aval”, dijo el representante a la… pic.twitter.com/Y6PVnpOBBV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 10, 2025

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, se refirió a la contienda electoral del 2026 y aseguró que con la confirmación de un nuevo partido, en caso de que la Alianza Verde apruebe su solicitud de escisión, buscarán derrotar al ‘Frente Amplio’.

“Ningún partido nace para irse a dormir y no participar, vamos a competir por Senado, por Cámara, también tendremos que tomar decisiones presidenciales, unos por supuesto que estamos jugadísimos por Claudia, otros no, pero esa no es la decisión de hoy y ni siquiera de esta temporada. (…) Vamos a jugar duro, a construir una alternativa para ganarle a la fórmula del presidente Petro, nosotros le vamos a ganar al frente amplio”.

#POLÍTICA “Ningún partido nace para irse a dormir y no participar, vamos a competir por Senado, por Cámara, también tendremos que tomar decisiones presidenciales, unos por supuesto que estamos jugadísimos por Claudia, otros no, pero esa no es la decisión de hoy y ni siquiera de… pic.twitter.com/jXYhiQzXjP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 10, 2025

Aún así, el senador y expresidente del Congreso, Iván Name, anunció que demandará la reunión de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde en la que se iba a votar la solicitud de escisión, debido a que no se votó el orden del día.

“No quedó legitimada la asamblea puesto que no se votó el orden del día que se había acordado. Yo considero que fue manipulada la asamblea, uno no puede citar una asamblea para que si no lo favorece la mayoría la aplace indefinidamente hasta que las tenga”.

#POLÍTICA El senador y expresidente del Senado, Iván Name, anunció que demandará la reunión de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde en la que se iba a votar la solicitud de escisión.



“No quedó legitimada la asamblea puesto que no se votó el orden del día que se había… pic.twitter.com/fs0HWlpp3q — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 10, 2025

Ahora la dirección nacional del Partido Alianza Verde volverá a reunirse el próximo lunes 17 de marzo a las 9 de la mañana, para tomar una decisión final sobre la solicitud de escisión.