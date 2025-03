Más de 1500 menores del Catatumbo no han accedido a la educación

Cúcuta

El Ministerio de Educación junto a las autoridades educativas de Norte de Santander trabaja en la identificación de 1500 estudiantes del Catatumbo que no han accedido a la educación.

Según las cifras entregadas desde el Gobierno Nacional, la matrícula en la región del Catatumbo asciende a 46 mil menores, de los cuales más de 42 mil están siendo atendidos en sus aulas de clase, cerca de 2 mil pertenecientes a las zonas rurales, están siendo atendidos de manera remota, cerca de 200 están siendo atendidos en albergues en Cúcuta, Ocaña y Tibú, pero sigue habiendo un alto número de niños que no han podido acceder a los servicios educativos.

“Tenemos cerca de 2.000 niños y niñas de quienes los rectores no nos pudieron informar dónde están. Hablando con Cúcuta me decían que en colegios de la ciudad se han matriculado ya 500 niños que venían del Catatumbo, es decir, que esos seguramente hacen parte de los 2.000 que los rectores no han identificado dónde están, y entonces nos toca hacer un trabajo muy fuerte con la Secretaría de Educación llamando a las familias con los datos que tenemos del SIMAC para saber dónde están los 1.500 niños y niñas restantes, para completar ya como el dato de los niños que estaban matriculados” dijo a Caracol Radio Gloria Carrasco, viceministra de Educación.

Con este trabajo de identificación y vinculación al sistema educativo se busca prevenir el reclutamiento de menores y transformar sus vidas y sus territorios.

“Es un trabajo que es importante y que es necesario hacer. Lo que nos interesa es que ningún niño se quede sin educación, ningún niño se quede sin atención educativa y que incluso estemos buscando a aquellos que estaban por fuera del sistema desde antes” puntualizó la funcionaria.