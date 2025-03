Lunes 10 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

A la cárcel fueron enviados los cuatro capturados como presuntos responsables del asesinato del periodista Óscar Gómez Agudelo en Armenia.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Quindío, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, les imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los capturados e imputados son Juan David Prado Ordóñez, Luis Miguel Tamayo Nazareno, Johan Andrés Mena Escobar y Jorge Iván González Botero

Estos hombres fueron capturados en diligencias realizadas en Cali, Valle del Cauca y El Bordo, Cauca. En los procedimientos se incautaron cerca de tres kilogramos de marihuana, teléfonos celulares y cinco motocicletas.

En la audiencia virtual que se llevó a cabo por parte del Juzgado no se permitió el ingreso de la prensa a la diligencia judicial donde el juez dictó medida de aseguramiento carcelario para los cuatro capturados e imputados.

Según la Fiscalía Johan Andrés Mena Escobar al parecer, contactó y contrató a los otros involucrados para que atentaran contra el periodista, y les entregó información precisa sobre los movimientos y rutinas de la víctima para que pudieran perpetrar el plan criminal.

Por su parte Jorge Iván González Botero habría conseguido una motocicleta hurtada para movilizar al sicario; mientras que Juan David Prado Ordóñez es señalado de conducir el vehículo en el que fue transportado como parrillero presunto sicario

Luis Miguel Tamayo Nazareno, Según la Fiscalía fue quien presuntamente disparó contra el comunicador en momentos en los que pretendía ingresar a su lugar de trabajo, una emisora local ubicada en el centro de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fin de semana con hechos violentos en el Quindío, un homicidio, y tres muertes por establecer entre esas dos mujeres una en Armenia y otra en Calarcá

La Policía Quindío informó sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida en una vivienda en el municipio de Calarcá.

Los hechos se presentaron ayer domingo 9 de marzo a las 4 de la tarde donde la Policía es informada a través de la red de apoyo, que en el apartamento 401 de una casa ubicada en el centro de este municipio, se encuentra con las puertas abiertas lo que ocasionó que la patrulla del sector llegara hasta el sitio, verificara e ingresara a este inmueble, donde observan dos cuerpos de adultos mayores tendidos en el suelo y quienes aparentemente presentan lesiones ocasionadas con proyectil de arma de fuego.

De inmediato localizan la unidad investigativa y logran determinar que estos cuerpos pertenecen a Elizabeth Montoya Escobar de 71 años de edad y Alberto Cuarta Monsalve, quienes convivían en este lugar como pareja sentimental.

Un hombre fue asesinado con arma de fuego en el barrio Las Colinas de Armenia.

Según la Policía Quindío, los hechos se presentaron en la noche del viernes 7 de marzo a las 9:10 de la noche, donde los uniformados son alertados por la presencia de un hombre herido, al llegar a este lugar observan a un ciudadano tendido en vía pública identificado como Jesús Antonio Pinilla Piedrahita de 36 años de edad. con varias heridas en su cuerpo, motivo por el cual es remitido hacia el Hospital del Sur y debido a la gravedad de sus lesiones murió en este centro médico.

Según información de la Policía, la víctima hace 3 meses habría salido de un centro carcelario y presentaba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes y hurto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia investigan causas de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado al sur de la ciudad

La Policía Quindío informa que a las 11:15 de la mañana del sábado 8 de marzo, son informados que en la calle 49 con carrera 31 de la ciudad de Armenia, encuentran una mujer tendida en suelo.

Al llegar al lugar se evidencia una ciudadana en aparente condición de calle sin signos vitales, a quien no se le observan signos de violencia, por lo que solicitan unidades de la secretaría de salud para corroborar el deceso de esta mujer.

Al realizar las indagaciones de este hecho, su pareja sentimental aduce que respondía al nombre de Aura María Ramírez Benjumeda de 43 años de edad, así mismo que la femenina al parecer se encontraba consumiendo sustancias tipo heroína presuntamente sufriendo una sobredosis.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 75% de los homicidios registrados en el Quindío son por sicariato derivado del tráfico de estupefacientes

En las instalaciones de la gobernación departamental se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con la presencia de las diferentes autoridades para analizar la situación de criminalidad.

El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez indicó que el Quindío vive un problema grave del microtráfico donde el 75% de los homicidios son por sicariato. Sostuvo que operarán muy fuerte con comandos situaciones y programas de reconstrucción de tejido social porque han evidenciado a menores de edad involucrados en hechos delictivos.

Sostuvo que articularán cámaras de seguridad privadas a través de las juntas de acción comunal para que el territorio se mantenga en paz.

Añadió que los homicidios en un porcentaje que no supera el 20% corresponde a riñas por eso también apuntan a mejorar la convivencia y tolerancia en el departamento

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un muerto y tres heridos por siniestro vial en la carretera entre Quimbaya - Montenegro en el Quindío.

El accidente se presentó en la tarde del sábado 8 de marzo sobre las 2:00 de la tarde donde chocaron de forma violenta, aparatosa y de frente dos carros particulares en una de las curvas.

Desafortunadamente uno de los lesionados murió cuando era atendido en el hospital San Juan de Dios de Armenia identificado como Óscar Efrén Mateus Romero, que era docente de la Institución Educativa Luis Arango Cardona de La Tebaida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, en Armenia un hombre intentó agredir con un bate a las mujeres que participaban de la marcha por el día internacional de la mujer

La diputada del Quindío Jessica Obando denuncia que el conductor de un vehículo particular negro en compañía de otros hombres intentó agredir a las mujeres que participaban de la marcha en conmemoración del día internacional de la mujer en Armenia, el conductor que saco un bate con el que intentó agredir a quienes participaban de la marcha y huyó del lugar como si nada.

Un jugador del Deportes Quindío fue agredido con arma blanca por supuestos hinchas, así fue denunciado por la asociación de futbolistas profesionales

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO informan que en la tarde del sábado 8 de marzo el futbolista Brandon Andrés Caicedo, del plantel profesional del Deportes Quindío fue abordado cerca de su vivienda en la ciudad de Armenia por varios hombres que se transportaban en tres motocicletas, quienes se identificaron como miembros de una de las barras del equipo

Agregan en el comunicado que “Luego de agredirlo verbalmente, reclamando por la mala campaña del Quindío, uno de ellos lo atacó con arma blanca ocasionándole heridas en un brazo y en una pierna”

Según la versión del propio futbolista, el agresor le lanzó una puñalada al pecho, pero él lo evitó anteponiendo su brazo.

Y continúa el comunicado “Desde ACOLFUTPRO rechazamos y condenamos enfáticamente este nuevo hecho lamentable y exigimos acciones inmediatas de las autoridades para que investiguen e identifiquen a los responsables, que están poniendo en riesgo la vida de los futbolistas del Quindío”

Hasta el momento ninguna autoridad local, ni policía ni alcaldía de Armenia se han pronunciado sobre esta denuncia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas del Quindío informó que hoy lunes 10 de marzo, se llevará a cabo el lavado y adecuación de los tanques de almacenamiento de agua en el municipio. Por esta razón, se suspenderá el servicio de agua desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

En el día internacional de la mujer, la senadora María Fernanda Cabal ponente de la ley del feminicidio lamentó que no haya servido porque siguen matando mujeres.

La congresista expresó “Yo soy la ponente de la ley de feminicidio que no ha servido. Esa generalmente es una postura muy de izquierda, pero yo creo que uno biológicamente no tiene la misma fuerza de un hombre ni tiene cómo enfrentar cuando físicamente hay una confrontación.

Y explicó “la ley no ha servido, siguen matando mujeres. No importa el aumento de penas, el populismo punitivo no sirvió. Aquí hay un problema esencial que es el problema de la educación que esa misma mamá les da a sus hijos para no repetir conductas nocivas.

Y se preguntó la congresista ¿dónde está las alertas tempranas y la ruta para que una mujer pueda ser salvaguardada con sus niños? Nosotros propusimos hace mucho tiempo algo que en México funciona, que es la casa de la mujer, que usted tiene que resguardarla como estado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Uno de los municipios más lindos y turísticos no solo del Quindío sino de Colombia está sin servicio de bomberos, estamos hablando de Filandia, debido a inconvenientes administrativos entre la alcaldía y los bomberos.

Desde Armenia donde se desarrolló el foro con los precandidatos del centro democrático, el expresidente Álvaro Uribe se comprometió a que si ganan las elecciones presidenciales rebajan los impuestos en el país

Y es que en el coliseo del colegio Bethlemitas de Armenia se llevó a cabo el foro “Futuro Colombia” con los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático, Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Andrés Guerra hablando sobre el tema de educación.

En ese escenario liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez toma la palabra en dos momentos frente a los asistentes, al inicio y al final del foro, donde habló de temas de educación, seguridad, reforma a la salud, burocracia y el tema de impuestos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Utilizando la frase “palabra de galleros” el líder natural del Centro Democrático habló de varios compromisos que como partido asumen si ganan las elecciones presidenciales en el 2026.

El expresidente Álvaro Uribe enfatizó “Los jóvenes, las empresas y los emprendimientos necesita menos impuestos. Palabra de galleros, este partido se compromete en el ejercicio del gobierno a reducir sustancialmente los impuestos en Colombia”.

El exprocurador Fernando Carrillo reconoció que una de las grandes problemáticas del país es la polarización de cara a las elecciones presidenciales

En su visita al Quindío en el marco de la presentación del libro, defender la democracia sin miedo desde la democracia, el exprocurador general de la nación Fernando Carrillo mencionó que parte del problema del país es el radicalismo de quienes creen que esto es la ultraizquierda contra la ultraderecha y terminar en las elecciones de esa manera que es lo que genera el daño a Colombia.

Fue enfático en afirmar que la ausencia de líderes implica que 40 precandidatos presidenciales están inmersos en disputas internas donde son unos contra otros y fomentando en redes sociales la polarización.

Cambios en el gabinete en la gobernación del Quindío, el nuevo secretario de agricultura es el exconcejal de Armenia Bryant Steven Naranjo Raigosa, mientras que el exdiputado Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez es el nuevo secretario de familia,

Asimismo, se posesionaron como asesores de despacho del Gobierno Departamental, Jorge Hernán Zapata Botero y Julio César Cortés Pulido quienes se desempeñaron como secretos de familia y agricultura respectivamente

En un esfuerzo conjunto por el bienestar de la ciudad, Empresas Públicas de Armenia en colaboración con el Ejército Nacional, y la Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia, llevó a cabo jornada de recuperación y embellecimiento en el sector del Coliseo del Café. La actividad contó con la participación de 100 operarios de barrido, quienes realizaron labores de limpieza, recolección de residuos y mantenimiento del espacio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El joven bádmintonista quindiano Nicolás Morales prepara su debut en la categoría élite del bádminton mundial. con la participación en el Torneo Internacional Giraldilla 2025, que se celebra en La Habana, Cuba

De otro lado, El Deportes Quindío volvió a perder de local en el estadio Centenario de Armenia y por marcador de 0 a1 frente a Patriotas, el equipo quindiano es penúltimo en la tabla deposiciones del torneo Dimayor de la B.