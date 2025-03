Viernes 7 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Quindío, puesto 19 en el Índice de Equidad de Género (IEG), estudio de la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad, con el apoyo de la empresa privada

Este estudio mide las brechas de género a nivel departamental en Colombia para los periodos 2023 y 2024 donde el departamento del Quindío se ubicó en 2024 en el puesto 19 del Índice de Equidad de Género (IEG), descendiendo cuatro puestos en comparación con el puesto 15 que tenía en el año 2023.

Según el estudio, se evidencia que, a pesar de que las mujeres tienen mayores niveles de educación y son mayoría en la educación superior, esto no se traduce en mejores oportunidades laborales, mientras que los hombres presentan mayores tasas de deserción escolar.

En salud, aunque las mujeres tienen más intentos de suicidio, los hombres muestran tasas más altas de suicidio consumado, y la brecha en depresión se ha desplazado hacia ellos en 2024.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este jueves 6 de marzo la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Ahora, para convertirse en ley, el proyecto deberá surtir un tercer debate en la comisión séptima del Senado.

En total se aprobaron 83 artículos, 61 de ellos tal como venían radicados desde un principio, mientras que 22 más fueron puestos a consideración de la plenaria, los cuales fueron aprobados.

La Representante a la Cámara del Quindío, Piedad Correal del partido liberal fue una de las congresistas que voto negativo el proyecto de reforma a la salud, mientras que la parlamentaria Sandra Aristizábal también del partido liberal voto positivo este proyecto de reforma.

En las vías del Quindío incautan el cargamento más grande de marihuana en los últimos cinco años, 3.5 toneladas

La Policía de Tránsito y Transporte del Quindío reporta la incautación de 205 bolsas con aproximadamente 3.500 gramos de marihuana, al interior de un vehículo de servicio público tipo camión de estacas.

La Brigadier General Yurian Romero - Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira subrayo “Hoy, una vez más, la Policía Nacional da un golpe certero contra el narcotráfico en el Quindío. En un esfuerzo conjunto con la Seccional de Tránsito y Transporte, hemos logrado la incautación de 3,500 kilogramos de marihuana, uno de los decomisos más significativos en la región”

En Armenia intensifican planes operativos ante hechos de inseguridad y criminalidad

En las últimas horas se registró un hurto a mano armada en un restaurante en la vía Armenia- Pereira, en días pasados otro caso en un local comercial al norte de la ciudad donde un hombre fue atracado por delincuentes que se movilizaban en motocicleta.

Además, en la madrugada del jueves 6 de marzo se presentó un muerto por riña con arma blanca en el sector de la Terminal de Transportes. Ante la situación, el secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago sostuvo que vienen trabajando de la mano con Tránsito, Policía y Ejército para establecer solicitud de antecedentes y registro a personas en diferentes puntos de la capital quindiana.

Informó que frente a los hechos que se han presentado en materia de criminalidad investigan el caso donde un habitante de calle falleció en medio de una riña y la muerte de un recuperador al interior de una chatarrería en el barrio La Unión donde escuchan una explosión y es impactada con diferentes fragmentos.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada indicó que es fundamental la apuesta por la seguridad.

Destacó que el departamento tiene unas condiciones muy diferentes respecto a otras zonas del país, pero considera sí se presentan problemáticas en las que no pueden dar tregua.

Recordó que desde la entidad cuentan con un programa de seguridad con más de 900 cámaras para reforzar la tranquilidad del sector comercio.

Siguen los problemas por la recolección de basuras en varios municipios del Quindío por parte de la empresa Nepsa

Por ejemplo, residentes de la Vereda Buenavista del municipio de Circasia, para expresar dieron a conocer su inconformidad con el servicio de recolección de basuras en la comunidad y expresan “Desde hace varios días, el servicio no se ha llevado a cabo en nuestra vereda, lo que ha generado una acumulación de residuos en este sector, con los problemas sanitarios y estéticos que esto conlleva.

Agregan que “Cabe señalar que, a pesar de esta deficiencia en el servicio, las facturas correspondientes al cobro de dicho servicio continúan llegando puntualmente y, de hecho, han sido cobradas sin falta. Esta situación genera un profundo malestar, ya que como ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, no hemos recibido el servicio por el cual estamos pagando”

El gerente de Nepsa Luis Fernando Echeverry, aunque reconoció la problemática aseguran que desde ayer mismo evaluaron la situación tanto en circasia, Salento y Quimbaya para solucionar la recolección, dijo que actualmente cuentan con seis carros recolectores en el departamento, y que ahora tienen a su cargo provisionalmente y por seis meses el servicio de aseo en Montenegro.

Luego de protestas, gobernación del Quindío anunció contratación de personal de aseo en los colegios

En La Tebaida, hubo protestas por la insalubridad de la Institución Educativa Antonio Nariño.

En la mañana del jueves 6 de marzo, con pancartas, carteles, megáfono, padres de familia, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño de La Tebaida se manifestaron por la falta del personal de aseo, que no solo se presenta en ese colegio, sino en todas las instituciones de los municipios del departamento con excepción de Armenia.

Leonor Hurtado, docente de la Institución Educativa Antonio Nariño “se hizo una manifestación con la comunidad educativa de aquí de la Institución Antonio Nariño aquí en el municipio de La Tebaida, pues porque ya llevamos dos meses de haber iniciado labores desde el 7 de enero que iniciamos los docentes y a la fecha pues dentro del dentro de la planta de servicios generales que nombran cada año, solamente tenemos la celaduría, hacen falta el personal de aseo.

Y agregó “Con los niños llevamos desde el 20 de enero que ellos iniciaron labores y a la fecha pues no hemos recibido todavía el personal de aseo, como usted podrá entender, pues a estas alturas el colegio está insalubre y consideramos que y la comunidad educativa se manifestó porque se considera que ya se están vulnerando los derechos de los niños y adolescentes dentro de la planta física, donde hay 500 estudiantes.

Tatiana Hernández secretaria de educación del Quindío fue clara en manifestar que “darle un parte de tranquilidad a la comunidad del municipio de La Tebaida, el servicio se restablece específicamente en la institución educativa Antonio Nariño, el día de hoy viernes 7 de marzo del 2025 y esperamos que ya para el día lunes tengamos el 100% de las instituciones educativas del departamento con el servicio restablecido de aseo

Producción de 14,79 millones de sacos de café, no se registraba desde hace 29 años en el Colombia

Según la Federación de cafeteros esta cifra también presenta un aumento significativo, al registrar un incremento del 42% respecto al mismo periodo del año 2024, cuando la producción fue de 11 millones 375 mil sacos.

El mes de febrero de 2025 también registra una variación positiva del 42% con 1 millón 361 mil sacos de café, frente a una producción de 961 mil sacos en febrero del año anterior. Lo mismo ocurre con la producción del denominado año cafetero en donde se presenta un aumento del 37%.

Respecto a las exportaciones, el incremento durante el mes de febrero, fue del 17% representados en 12 millones 680 mil sacos de café comercializados fuera del país, frente a 10 millones 800 mil sacos de café exportados en el mismo mes del año 2024. El 40% de las exportaciones del café colombiano es enviado a los Estados Unidos.

El Terminal de Transportes de Armenia registra reducción en despacho de vehículos y de pasajeros debido al paro arrocero

Y es que continúan las jornadas de protesta por parte de los cultivadores de arroz de diferentes regiones del país quienes exigen un reajuste en el precio de la carga.

Precisamente la disminución es evidente desde la ciudad de Armenia para Buenaventura y para las zonas ubicadas al sur del país.

El jefe operativo de la terminal terrestre, Miguel Dussán explicó que cuentan con empresas de transporte que diariamente despachan hasta 30 vehículos, pero con el actual panorama solamente se registran seis despachos.

En cuanto a pasajeros, mencionó que anteriormente el flujo era superior a 200 y a la fecha solo son 30 especialmente para el sur de Colombia debido a las congestiones y cierres por el paro de los arroceros.

Según la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (Udegerd) en el Quindío las lluvias han persistido en enero, febrero y marzo, generando afectaciones en varios municipios, especialmente en Génova, Córdoba, Pijao, Quimbaya y Calarcá.

En total, se han registrado 224 emergencias, de las cuales 190 corresponden a remociones en masa y deslizamientos, además de caídas de árboles y otras incidencias.

90 Adultos mayores en riesgo de perder subsidio de Colombia Mayor deben presentarse antes del 28 de marzo

El Departamento Administrativo de Prosperidad Social informa que varios beneficiarios del programa Colombia Mayor están en riesgo de retiro, y para evitar la suspensión, deben presentarse antes del 28 de marzo en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social.

Se recomienda a todos los beneficiarios acercarse a verificar su estado y evitar la pérdida definitiva del apoyo económico. Es indispensable llevar la cédula de ciudadanía original. Para más información, pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Social o acudir directamente a sus oficinas.

Tutela a favor de hinchas del Deportes Quindío para exhibir pancarta en contra de la Dimayor

Un juez de Armenia falló a favor de la barra Artillería Verde Sur con el fin de respetar la libre expresión al exponer pancartas en los escenarios deportivos

Recordemos que se han registrado situaciones al interior del Estadio Centenario de la ciudad debido a la exposición que realizaron hinchas del Deportes Quindío de una pancarta con el mensaje “11 años en la B con ganancias de la A,” adicional al escudo de la Dimayor y la palabra cómplices lo que generó en dos encuentros deportivos la suspensión.

Frente a la polémica que surgió la barra Artillería Verde Sur decidió interponer una acción de tutela frente a lo que consideraban vulneración del derecho a la protesta y es así como un Juez en Armenia les da la razón.

El fallo ordena a la Dimayor y a la Policía Nacional que a los partidos y estadios de fútbol donde acuda el colectivo “ARTILLERÍA VERDE SUR” y sus adeptos se les permita el porte, ingreso y exhibición pública de la pancarta.

Juan David Bermúdez hinchas del Deportes Quindío: “Como siempre lo dijimos y lo sostenemos, es una protesta totalmente pacífica. Desafortunadamente los manejos que ha habido en el estadio es porque la policía ha querido llegar a violentar esa protesta, La Policía está para garantizarle a colombiano sus derechos, pero aquí nos dan la razón y es que nada ni nadie está por encima de la Constitución Política de Colombia”.

Autoridades en Armenia respetan la tutela a favor de hinchas del Deportes Quindío sobre exhibición de pancarta contra la Dimayor

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago informó que la solicitud que realizaban los hinchas estaba encaminada a tutelar el derecho a la libre expresión toda vez que se ha visto coartada cuando sacaban el trapo en la tribuna norte del estadio centenario de la ciudad.

Explicó que la consideración por parte de la administración municipal está encaminada a que la pancarta no contiene palabras ofensivas o que inciten a la violencia lo que no entorpece un encuentro deportivo por eso no se ha generado sanción a la barra.

Reconoció que en los partidos Deportes Quindío- Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío- Internacional de Palmira el árbitro decidió suspender el encuentro hasta tanto no retirarán este elemento lo que desencadenó en el ingreso de la fuerza que considera fue una decisión desacertada.

Añadió que las directivas del Deportes Quindío decidieron que el próximo partido del domingo 9 de marzo en el Estadio Centenario de la ciudad sea a puerta cerrada, sin embargo, con este fallo consultarán si se mantiene o no la medida.

En noticias de agenda, hoy estará en Armenia el exprocurador Fernando Carillo liderando un foro sobre democracia en la Universidad Alexander Von Humboldt

Desde hoy también están en Armenia, los precandidatos presidenciales del centro democrático que participaran de un foro denominado “Foros por el futuro de Colombia” que se llevará a cabo mañana sábado 8 de marzo en el colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Bethlemitas de Armenia

En deportes, Más de 7.000 atletas participarán de un evento deportivo en el Quindío para impulsar el turismo, el deporte y la economía

La Media Maratón Quindío es una carrera atlética que se realizará el próximo 30 de marzo con la participación de 7.500 atletas provenientes de 29 departamentos de Colombia y 17 países.

El director del evento, Sebastián Restrepo dijo que crecieron un 80% frente a la primera versión lo que refleja lo significativo del proceso.

Explicó que el evento iniciará el 28 y 29 de marzo en el parque Soledén de Comfenalco Quindío donde se entregarán los kits a los participantes. Mencionó que el 30 de marzo el cierre será desde la glorieta Malibú y la zona Franca desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y restricción total de vehículos de carga desde el sector de la “Y” y el sector de La Paila para la carga nacional entre las 4 de la mañana y las 10 de la mañana.