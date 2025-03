Así funcionaba la familia que vendía droga en Corabastos haciéndose pasar por vendedores de verduras

Después de varios meses de investigación, las autoridades realizaron un operativo en la central de Corabastos en donde fueron capturadas cuatro personas por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Las diligencias se efectuaron en los barrios La Chucua, Galán y El Amparo de la Localidad de Kennedy, allí también se incautó un arma de fuego tipo revolver y más de 1.000 dosis de estupefacientes entre marihuana y de base coca.

Como dato importante, esta estructura delincuencial estaría integrada por miembros de una misma familia (madre, excónyuge e hijos), liderada por alias ‘El Viejo’, quien sería el propietario de este establecimiento comercial y quien presuntamente facilitaba la venta de estupefacientes.

¿Cómo operaba esta organización?

Su modo de delinquir consistía en transportar estupefacientes desde primeras horas de la mañana (1:00 a.m. - 2:00 a.m.), en un vehículo o bicicleta, hasta el interior de un establecimiento en el complejo de Corabastos, el cual funcionaba bajo la fachada de venta de nabos. Posteriormente, los integrantes de la organización comercializaban esta droga en pequeñas cantidades, para no generar sospecha al interior de esta Central Mayorista. Los miembros de esta banda generaban un recaudo de alrededor de 21 millones de pesos semanales producto de esta actividad ilícita.

A estos capturados les figuran anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, violencia contra servidor público y amenazas.

Los capturados y elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y en el momento se adelanta la judicialización para que respondan por los delitos que se les atribuye.