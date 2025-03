¿Quedó mal la relación de Jhon Bodmer con Luis Fernando Suárez?: DT de La Equidad lo aclaró

Jhon Jairo Bodmer inició en la dirigencia técnica como asistente de Luis Fernando Suárez. El bogotano hizo parte del grupo de trabajo del antioqueño en el paso por la Selección de Costa Rica y se encontraba como su mano derecha en el Deportivo Pereira, pero le llegó una oferta que no pudo rechazar.

Ante la salida de Alexis García de La Equidad, los nuevos dueños del club pusieron sus ojos sobre Bodmer para hacerse cargo. En diálogo con Caracol Deportes, el nuevo entrenador del conjunto bogotano reveló cómo se dieron los acercamientos y si quedó mal la relación con Luis Fernando Suárez tras desvincularse de su cuerpo técnico.

No podrá dirigir desde el banquillo lo que resta de torneo

El cuerpo técnico de Jhon Bodmer ya se estrenó ante Independiente Medellín, juego que terminó en empate sin goles en Techo. No obstante, no podrá dirigir desde la línea, pues ante la Dimayor figura como asistente técnico del Deportivo Pereira.

"Como vamos a trabajar con (Juan Alejandro) Mahecha, a través de intercomunicador. No es fácil. Anoche, estar dirigiendo desde el palco no es fácil, la comunicación no ha sido como uno quisiera, mientras uno dice pueden pasar cosas. Uno quisiera estar en la raya y manifestar las cosas como uno las siente. Uno desarrolla un plan del trabajo según el rival, anoche por fortuna lo que alcancé a trabajar eran ajustes de cosas individuales, pero iremos ajustando y Mahecha nos da una mano".

¿Cuál va a ser su sello en La Equidad?

“Eso es una realidad. Hago una claridad, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, son formas distintas (con relación a lo que venía trabajando La Equidad con García). Va a cambiar mucho, ya hicimos un análisis del grupo, una caracterización de jugadores, he hablado con algunos de ellos, los capitanes. La idea es ir de menos a más e ir cambiando la idea de juego. Hay un trabajo adelantado e hicimos uso de ese trabajo. En una sola sesión de trabajo que alcancé a hacer, el 60% la usamos para anular el juego ofensivo de Medellín. Después, en lo ofensivo, que es más complicado, trabajé algo de presión igualando la salida de centrales y volantes de Medellín y funcionó en pasajes”.

¿Fichar a un jugador en el mercado de libres?

“Lo estamos evaluando, estamos revisando, porque la idea es poder traer a alguien y si viene, que vengan a competir el puesto, que me ponga a pensar y a competir a sus compañeros, para que el nivel del grupo siga en ascenso”.

Su salida del Pereira y cómo quedó la relación con Suárez

“Ya hace mucho tiempo lo hablamos (con Luis Fernando Suárez). Él es consciente que yo hice una carrera desde 2009 a 2021, que él me llamó como primer entrenador. Él fue claro conmigo y yo lo fui con él, que si en el proceso salía una oportunidad de ser primer entrenador, un proyecto que me seduzca, le iba a avisar. Desde 2021 me han llamado de varios lugares y les he dicho que no. Se dio lo de Nacional, después llegó Pereira y esta es la primera vez que tengo que dejar el cuerpo técnico”.

¿Cómo quedó la relación?: “Sí, quedamos bien, perfectamente. Más allá de lo profesional, hay una amistad que hemos construido, un lazo de afecto muy grande. Claro, yo sé que le afectó, no es fácil y quizá muchos me han señalado, que soy desleal y yo entiendo, pero a ver: a mí me llama Carlos Mario (Zuluaga, presidente de La Equidad) y me dice ‘hay una posibilidad, le interesa ¿si o no?. Le doy una respuesta y cuelgo. A los 15 minutos estoy en la habitación del profe (Suárez) y le digo que estaba la oferta, que no es todavía fijo. Me dijo que era ‘una oportunidad que no se puede desaprovechar, pero yo lo entiendo, lo respaldo y le deseo lo mejor’. Era su mano derecha, pero sé que me entiende y nuestra relación personal está perfectamente“.

¿Qué le pidieron los nuevos dueños?

“Ellos llegaron a solicitar la posibilidad que yo llegara a la institución porque estudiaron, son personas que viven de la data, han estudiado mi trayectoria y se han dejado llevar por los números que he podido desarrollar, más allá de los resultados, la data de cada partido, expectativa de gol a favor, en contra. Ellos quieren que yo implemente lo que he desarrollado, con La Equidad: un equipo intenso, que sea presionante, que juegue múltiples estructuras según los rivales, que le apostemos a jugadores en cierto rango de edad. Por ahora es lograr mostrarles a ellos el cambio del equipo, que se vea esa idea. Yo quiero sumar”.

La presión es la misma

“Desde ningún punto de vista, no sé si para los jugadores sea distinto. Para mí la presión es igual en Equidad o cuando dirigí a Nacional. Muchos dirán que no puede ser. Pero mi nivel de estrés es el mismo que sentía cuando dirigía a Nacional. Mi presión es todos los días con los jugadores, logrando que ellos desarrollen algo. Un jugador tiene que ejecutar, pero yo en la raya soy el mismo con 1.000 o con 30.000. No me importa si me chiflan o no me chiflan, yo estoy pensando en otras cosas”.

La nómina

“Es una nómina corta, es una realidad, pero con lo que hay, tenemos una nómina que nos permite desarrollar lo que queremos. Siempre voy a querer más, yo puedo desarrollar con lo que tengo, pero vamos a esperar en el camino qué se puede construir para el siguiente semestre”.