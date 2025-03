VIDEO | Mateo Cassierra marcó su primer gol del 2025 y llama la atención en Selección Colombia

Mateo Cassierra regresó al gol en un momento oportuno de cara a lo que se viene con la Selección Colombia, con la doble fecha Eliminatoria ante Brasil y Paraguay. El delantero marcó la anotación con la que Zenit sentenció el triunfo 0-2 frente a Fakel Voronozezh por la fecha 20 de la Liga de Rusia.

Este fue el segundo partido del conjunto de San Petersburgo tras el reinicio del campeonato, que estuvo parado casi tres meses por el invierno en suelo ruso. Wilmar Barrios no vio acción en este encuentro.

Cassierra y su regreso al gol

El delantero nariñense no fue titular en este duelo, pero sí ingreso al minuto 46 en reemplazo de Maskim Glushenkovm cuando el juego estaba 0-1 a favor. La anotación de Cassierra llegó al minuto 57.

La acción se generó por el sector derecho, cuando el lateral Gustavo Mantuan intentó un pase para Luciano Gondou, pero este cedió de primera para el colombiano. Cassierra, quien parecía fuera de lugar, definió solo de cara al arco.

El último gol que había marcado el delantero de 27 años lo hizo el 10 de noviembre de 2024, cuando le convirtió a Akhmat Grozny por la jornada 15 de la liga. En esa oportunidad, también realizó asistencia. En total, acumula 8 goles, de los cuales 7 han sido por la competición liguera y uno lo hizo en la Copa de Rusia.

Esta podría ser una oportunidad para que Cassierra vuelva a la Tricolor, pues durante el 2024, en los partidos oficiales, no estuvo convocado. Justamente su última citación por Néstor Lorenzo fue en la doble fecha FIFA de marzo, para los amistosos ante España y Rumania, actuando contra el conjunto ibérico 75 minutos. No obstante, se perdió la Copa América y no volvió a ser llamado.