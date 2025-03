¿Real Betis está maldito?: esta es la maldición que supuestamente acecharía al equipo del ‘Cucho’

Real Betis y Vitória de Portugal no se sacaron ventajas en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Conference League. El colombiano Juan Camilo Hernández, no está inscrito en el certamen europeo, y por ende, no puede ser convocado para estos partidos.

Los dirigidos por el técnico Manuel Pellegrini, venían en alza tras vencer a Real Madrid 2-1 por Liga española, e intentaron sacar ventaja en el primer partido de la eliminatoria europea, sin embargo, la serie se definirá en Portugal el jueves 13 de marzo.

La maldición de Real Betis

Tras el resultado obtenido en la ida de los octavos de final de la Conference League, Real Betis llegó a 19 años y 23 días, sin ganar de local en competencias europeas.

La última victoria de los Verdiblancos como local en un certamen europeo, fue el 15 de febrero de 2006, cuando bajo la dirección del técnico Lorenzo Serra Ferrer, Real Betis derrotó 2-0 a Az Alkamaar de Paises Bajos, en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Desde entonces, equipos como Steaua, Rubin Kazan, Sevilla, Rennes, Zenit, Eintracht, United, Dinamo Zagreb, Gent y Vitoria Guimaraes, han visitado el Estadio Benito Villamarín, y se han ido con una sonrisa en el rostro, incluso si el partido finalizó en empate. En algunos casos, la igualdad fue suficiente para que Real Betis avance de ronda, y en otros, la ausencia de un triunfo, ha derivado en las eliminaciones del equipo español.

El presente del Betis

El conjunto del colombiano, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, está ubicado en el sexto lugar de la tabla de posiciones, en la casilla directa para clasificar a la Conference League de la próxima temporada. No obstante, están a 6 puntos de alcanzar a Villarreal, y quitarle el puesto para la Europa League.

El próximo compromiso que deberá disputar, será ante Las Palmas por Liga, donde el Cucho Hernández si está inscrito, y estará a disposición del técnico Manuel Pellegrini, quien seguramente lo alineará como titular, intentando darle descanso al equipo que está enfrentando la serie contra Vitória de Portugal por la Conference League.

El compromiso ante Las Palmas será el 9 de marzo en el Estadio Benito Villamarín, a partir de las 12:30 pm (hora Colombia).