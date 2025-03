Pellegrini llenó de elogios al ‘Cucho’ Hernández, la nueva figura del Real Betis

Durante la jornada 26 de la Liga española, Real Betis derrotó a Real Madrid 2-1 en condición de local, y evitó que la Casa Blanca continuara como líder del campeonato tras las victorias de Barcelona y Atlético de Madrid.

Juan Camilo Hernández fue titular, y tuvo una chance clara para anotarle a los madridistas. Y es que cuando el compromiso ya estaba 2-1 a favor del Betis, sobre el minuto 62, el brasilero Antony, le envió un centro a Juan Camilo, quien se libró de la marca de Antonio Rüdiger y definió ante la salida de Courtois y por poco finaliza la jugada con el primer festejo del pereirano con la camiseta verdiblanca.

El empate de Rayo Vallecano contra Sevilla, permitió que Betis alcance la sexta posición en la tabla, que le da la clasificación parcial a la Conference League de la próxima temporada, considerando que aún le restan 12 partidos por jugar.

Esta fue la jugada del ´Cucho´ frente a Real Madrid:

Manuel Pellegrini habló del ´Cucho´Hernández

Durante la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Manuel Pellegrini se refirió a la jugada del ´Cucho´ y a su presente con el equipo, enviando el siguiente mensaje:

“Sí, Cucho se asocia bastante bien con los compañeros. Le está haciendo falta el gol, creo que hoy tuvo una muy buena oportunidad con un buen control y una buena definición que se fue al lado del poste. Pero se está integrando poco a poco a lo que hace el equipo y ojalá siga progresando el resto de la temporada“.

Es preciso recordar que Juan Camilo Hernández se unió al equipo el 3 de febrero del presente año, y desde entonces, ha sido alineado por el técnico Manuel Pellegrini en tres partidos como titular, incluido el partido de la victoria sobre Real Madrid por la fecha 26.

Más declaraciones de Pellegrini

El profesor chileno también fue cuestionado con respecto al partido de Isco, quien cumplió con la ´Ley del ex´, y marcó el segundo gol, además de dar la asistencia para el primero. Estas fueron las declaraciones de Pellegrini:

“Creo que, independientemente de todo lo demás, si me preguntan por Antony o por Isco, los rendimientos individuales siempre son muy importantes y todos sabemos lo que cada jugador es capaz de dar. Cuanto más cerca estén de ese rendimiento, más importante es.

Isco, la verdad, baja muy poco su rendimiento en comparación con lo que él es capaz de hacer. Es un jugador de gran nivel que contagia al equipo, no solo con su calidad técnica, sino también con la entrega física que tiene durante todo el partido. Pero creo que no me centraría en un solo jugador, me centraría en el funcionamiento colectivo del equipo, en la manera en que manejamos lo poco que el Real Madrid nos generó, a pesar de todas las variantes ofensivas que tiene.

La verdad es que, lo poco que nos llegó, lo gestionamos bien. Tuvimos dos goles anulados, uno de un córner que sacaron de la línea, y otro en el segundo tiempo que estuvo muy claro, cuando Cucho la mandó al lado de un poste. Así que, en términos generales, dominamos el partido nosotros", finalizó el director técnico.