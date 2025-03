Millonarios anuncia lesión de Falcao y es baja para enfrentar a Junior

No pasan las malas noticias para Millonarios. A un día del partido con Junior en Barranquilla, por la fecha 8 de la Liga colombiana, el club Embajador comunicó el parte médico sobre Radamel Falcao García, quien sufrió una nueva lesión con la institución.

“Millonarios FC informa que en el entrenamiento de este sábado, previo al viaje a Barranquilla, Radamel Falcao García sufrió un trauma en el cuádriceps de su pierna derecha por lo cual no podrá viajar al partido vs Junior”, se lee en el comunicado.

Millonarios y una foto que calma las aguas tras eliminación: Falcao, González y Serpa pasan página

El delantero samario se quedará en Bogotá y se le practicarán exámenes médicos para determinar el alcance de su molestia muscular.

Falcao en el 2025

Luego de una larga negociación para realizarle un nuevo contrato, El Tigre decidió aceptar para continuar defendiendo los colores del equipo de sus amores. El samario no hizo parte de la pretemporada, por lo que tuvo que adaptarse a las condiciones fuera del grupo y se perdió el primer partido ante La Equidad.

En ese juego entró para el complemento y disputó 28 minutos. Luego, contra Llaneros no vio acción en Villavicencio y sí fue titular ante Medellín en El Campín. Ante Unión Magdalena convirtió de penal el primero de la tarde y posteriormente actuó 74 minutos en la derrota frente a Deportivo Cali. Antes del juego por Sudamericana ante Once Caldas, en el que apenas disputó 5 minutos, no disputó el partido de local ante Tolima.

Convocatoria para enfrentar a Junior

Además de Falcao, las principales novedades pasan por la ausencia de Nicolás Giraldo, Santiago Giordana (fatiga muscular), Juan Pablo Vargas (lesión), Daniel Mantilla y Delvin Alfonzo. Nicolás Arévalo no está por suspensión, mientras que el goleador del Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia, Neiser Villarreal, recibió su primera convocatoria del año con el club bogotano.