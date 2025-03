Miércoles 5 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 de la Procuraduría General de la Nación mediante absolvió de todos los cargos al exalcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales, Gabriela Valencia Vásquez, Ex Directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, el exsubdirector de bienes José Javier Acero, el exsecretario de desarrollo social Juan Carlos Patiño y el exasesor de la alcaldía Jorge Luis Barrera en relación con el proceso disciplinario que se adelantaba en su contra y en contra de otros ex funcionarios en los contratos de urgencia manifiesta No 01, 02, 03 y 04 de 2020.

El abogado del exmandatario, Jaime Andrés López manifestó que “En relación con el exalcalde José Manuel Ríos Morales pudimos demostrar que fue cuidadoso, diligente y responsable en el cumplimiento de su deber de ejercer control y vigilancia a la contratación delegada por lo que la Procuraduría General de la Nación encontró razonable y jurídicamente viable, absolverlos de todo tipo de responsabilidad disciplinaria.

Y agregó “Recordamos que este fue el proceso disciplinario por el cual en junio del año 2020 el Ex Alcalde José Manuel Ríos fue suspendido provisionalmente del cargo, por lo que casi 5 años después pudimos confirmar que dicha medida de suspenderlo fue desproporcionada, irracional e injusta”

Gracias a tutela de la Personería de La Tebaida, juez ordena a Nueva EPS entregar pañales a adultos mayores

Seis adultos mayores del Hogar del Anciano Arcesio Aristizábal Gómez de La Tebaida, quienes carecen de recursos y red de apoyo familiar, recibirán los pañales que necesitan para garantizar su dignidad y bienestar, gracias a una acción de tutela interpuesta por la Personería Municipal.

En febrero, la Directora de Servicios Sociales del municipio solicitó el apoyo de la Personería, luego de que Audifarma, entidad encargada de la entrega de los insumos, se negara a suministrar los pañales a pesar de múltiples solicitudes, limitándose a generar tickets de pendiente.

Ante esta vulneración del derecho a la salud, la Personería presentó una acción de tutela, la cual fue admitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito el 24 de febrero. Hoy, 4 de marzo, el mismo juzgado emitió fallo de primera instancia, ordenando a la Nueva EPS la entrega inmediata de los pañales, conforme a las órdenes médicas presentadas como prueba en el proceso.

En el Quindío avanzan las mesas de concertación para gestionar pagos de deudas a la red hospitalaria y mejorar la atención de usuarios

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez manifestó que vienen realizando los acercamientos respectivos con las diferentes EPS para lograr subsanar las deudas que tienen con las instituciones prestadoras de los servicios de salud.

Indicó que estuvieron reunidos con Asmet Salud logrando mejorar el flujo de efectivo para los prestadores y subsanar las dificultades en la atención.

En ese mismo sentido dijo que avanzan con el proceso con la Nueva EPS que es la de mayor cobertura en el departamento. Resaltó que el superintendente de salud estará el próximo 18 de marzo en el departamento para analizar la situación de salud en el departamento.

Agregó que las deudas con el sistema de salud superan el billón de pesos donde 327 mil millones corresponden a la red pública, a la red privada 564 mil millones de pesos y con otros prestadores va incrementando.

Con la captura de ocho personas en diferentes partes del país, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron desmantelar una red criminal dedicada al tráfico de precursores químicos de uso restringido y explosivos.

La operación, se realizó en varias ciudades y municipios de Colombia, y culminó con la captura de ocho personas vinculadas a esta organización, quienes operaban bajo la coordinación de las disidencias de las extintas Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, en el departamento de Antioquia.

Las diligencias de registro y allanamiento, que se llevaron a cabo en Medellín (Antioquia), Sincelejo (Sucre), Pereira (Risaralda), Armenia (Quindío), y los municipios de Riosucio (Caldas), Los Patios (Norte de Santander), Ipiales (Nariño) y el corregimiento de Santa Elena (Antioquia), permitieron la captura de los presuntos integrantes de esta red criminal.

Entre los detenidos se encuentran alias “Paty”, “Daniel”, “Chamo”, “Sebas”, “Chuco Orlando”, “Don Hermes”, “Marcos o El Cantante” y alias “Carlos”.

Esta organización compraba sustancias explosivas en Ecuador a través de intermediarios y las transportaba ilegalmente hasta Colombia, específicamente al municipio de Ipiales

En la ciudad de Armenia y en el municipio de Córdoba, fueron capturadas 6 personas por tráfico de estupefacientes

El primer caso se ejecutó a través de tres diligencias de allanamiento y registro en el barrio San Diego del municipio de Córdoba, donde la Policía capturó a tres hombres de 22, 28 y 32 años de edad respectivamente, la incautación de marihuana y cocaína, mediante Blanco de Oportunidad (BOPOR) denominado “Los del Portón”.

Es de anotar que estas personas eran dinamizadoras del tráfico de estupefacientes y la venta de sustancias ilícitas estaría liderada por alias “Pequeño”, quien también fue judicializado.

El otro resultado operativo tuvo lugar en el barrio Puerto Rico de la ciudad de Armenia, donde se judicializaron dos mujeres y un hombre de 18, 25 y 27 años de edad respectivamente, mediante Blanco de Oportunidad denominado “Odisea”, a quienes durante esta diligencia les incautó 117 dosis de marihuana, 60 dosis de cocaína y 03 celulares.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explico que en este caso los capturados dinamizaban de manera recurrente el tráfico de estupefacientes en ese sector, lo que estaba generando percepción de inseguridad por el incremento de riñas y hurto por habitantes en condición de calle.

No paran las emergencias por lluvias en la cordillera del Quindío, en uno de los municipios afectados se registran diariamente hasta siete derrumbes

Las lluvias continúan generando alertas para los municipios cordilleranos del departamento, es el caso de Córdoba donde las afectaciones superan la capacidad de respuesta.

El alcalde de la localidad, Guillermo Valencia se mostró preocupado porque los derrumbes generan muchas dificultades en materia de movilidad, sin embargo, aclaró que atienden con maquinaria amarilla y con apoyo del gobierno departamental.

Alertó que la complejidad se concentra en que, si bien se llevan a cabo las intervenciones por los deslizamientos, cambia el panorama cuando hay pérdida de banca porque requiere una atención especial.

Sostuvo que hoy realizarán un comité de riesgo para evaluar la calamidad pública con el fin de gestionar recursos y llevar a cabo la ejecución de obras de reparación.

El 50% de los municipios del departamento están en alerta naranja por riesgo de deslizamientos según el pronóstico del Ideam.

Desde la oficina de gestión de riesgo de Salento llamaron la atención porque el fin de semana se presentaron dos casos de turistas extraviados en la zona del valle de Cocora ingreso al parque nacional natural de los nevados

David Echeverry coordinador de riesgo de Salento manifestó que al caso conocido del turista Daniel Jaramillo se suma otras cuatro personas que también se perdieron en el mismo sector conocido como morrogacho

Llamo la atención sobre la importancia de acudir agencias y guías certificados para realizar este tipo de excursiones y caminatas para evitar situación como las ocurridas el fin de semana o desenlaces fatales como el de diciembre.

Proyecta Quindío informó que en menos de tres meses sería entregada la obra del complejo acuático, la dificultad se presenta con el coliseo Multideporte

Se trata del complejo acuático y el coliseo Multideporte que hacen parte de los escenarios deportivos construidos para la realización de los juegos nacionales.

La gerente de la empresa Proyecta, Lina Marcela Roldán explicó que el complejo acuático tiene un 95% de avance y terminan un rebalance para conocer qué actividades faltan para culminar en su totalidad por eso esperan en menos de tres meses entregar.

En cuanto al coliseo Multideporte, mencionó que continúan en ejecución con un avance del 88% y ya están con cuadrillas terminando labores de urbanismo.

Añadió que la dificultad se presenta con el acueducto y alcantarillado ya que una tubería debe pasar por un predio que está invadido por eso esperan subsanar para mayo ya que van contractualmente hasta ese mes.

Se refirió al proyecto de Vías Verdes en el que buscan recuperar las vías férreas estableciendo senderismo y ciclo rutas.

La gerente destacó que van muy bien a pesar de las dificultades que se han registrado en el proceso. Señaló que están realizando visitas a los corredores férreos con el Instituto Nacional de Vías donde incluso ya están interviniendo 14 kilómetros en Quimbaya- Montenegro.

Asimismo, dijo que sobre las invasiones que se encuentran en los corredores férreos la directriz es no intervenir en dichas zonas.

Desde el Fondo Nacional del Ahorro esperan desembolsar 3.000 créditos en el Quindío en proyectos de vivienda

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre el gobernador del departamento, los alcaldes de los municipios y el Fondo Nacional del Ahorro para impulsar proyectos de vivienda.

La presidenta de la entidad, Laura Roa Zeidán afirmó que la idea es apoyar a los alcaldes con la financiación para que los constructores puedan ejecutar los diferentes proyectos.

Explicó que muchas veces la vivienda en el Quindío está destinada para la gente de afuera ya que los propios no tienen los recursos suficientes por eso incentivan las viviendas de interés social y de interés prioritario.

Resaltó que la presentación a los alcaldes es que a través de un lote público pueden gestionar el crédito constructor para iniciar los proyectos ya que lo han logrado en otras regiones del país.

Asimismo, mencionó que en el fondo cuentan con 3 billones de pesos para colocar en crédito ya sea crédito constructor o crédito individual.

Según datos de la cámara de comercio de Armenia y el Quindío entre 2014 y 2024, el número de empresas registradas aumentó en 59 %, pasando de 14.810 a 23.547. Esta expansión es una señal clara de que el Quindío no solo está generando empleo, sino que también está construyendo un ecosistema empresarial vibrante y en constante evolución.

Sectores clave como el comercio, la hotelería, la gastronomía y servicios en general coinciden con los resultados de una temporada turística que deja buenas cifras en empleabilidad, y es que recordemos que más del 80% del empleo es generado en la región gracias a los empresarios.

Desde el área de Bienestar Universitario de la EAM está promoviendo la campaña de salud mental “Cuidarte es tu prioridad”, con el objetivo de fomentar el bienestar emocional entre estudiantes, docentes, administrativos y egresados.

Esta iniciativa busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del autocuidado y la salud mental, ofreciendo herramientas y recursos para gestionar el estrés, la ansiedad y otros desafíos emocionales que impactan la vida diaria, especialmente en el entorno universitario.

Como parte de las actividades programadas dentro de esta campaña, se invita a todos los miembros de la comunidad EAM a participar en un taller sobre estrategias de regulación emocional.

En el Quindío se busca conformar la federación departamental de artesanos con el propósito de reunir a las diferentes asociaciones de los 12 municipios para fortalecer a los artesanos del departamento

En deportes, La Liga de Judo del Quindío tuvo una destacada participación en el 1 Torneo Regional organizado por la liga risaraldense de este deporte, obteniendo un total de 5 medallas de oro, 7 de plata, 12 de bronce, 5 quintos lugares y un séptimo lugar.

De otro lado la comisión de fútbol en la ciudad de Armenia, determino que el partido del próximo domingo en el estadio Centenario entre Quindío y Patriotas será a puerta cerrada.