Se aproxima el primer Mercurio retrógrado del año: ¿su signo se verá afectado?

La astrología es la práctica que se encarga del estudio de la posición de los astros, en relación con la predicción del futuro y la forma en que actúan o se comportan las personas. Aún no está verificado por la ciencia que los movimientos de los distintos planetas llegan a afectar las acciones de los seres humanos, pero para quienes son creyentes de esta disciplina mercurio retrógrado es un tiempo importante.

Mercurio es considerado el planeta de la comunicación, por lo que significa que mientras está en su supuesto movimiento hacia atrás, podría darse un periodo de confusión o traer inestabilidad a su vida. Además de recomendarse no tomar decisiones relevantes que puedan afectar el futuro.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), “el retrógrado es un cambio aparente en el movimiento del planeta a través del cielo”. Lo que concuerda con lo indicado por astrólogos, como Claudia Salto, quien explica que es un movimiento que se visualiza desde el planeta tierra con una percepción de retroceso.

Mercurio Retrógrado del 15 de marzo al 7 de abril de 2025

En estas fechas se presentará el primero de los tres mercurios retrógrados que se avecinan para este año. Como lo expresa un artículo de la revista Vogue Latinoamérica, esta retrogradación hace que Mercurio se junte con el sol, Venus, Neptuno, Saturno y el Nodo Norte. Lo anterior, genera un análisis profundo de varios aspectos personales que no se han revisado y que según la astrología es prudente que se tengan en cuenta en estas fechas.

En los primeros días, podrían manifestarse emociones como el enojo y la frustración, tómelo con calma y busque, actividades que brinden tranquilidad y lo saquen de la rutina. El movimiento comienza en el signo Aries y hacia el 30 de marzo, Mercurio retrocederá en el signo Piscis.

¿Qué signos se verán afectados?

Para el caso de Aries, signo de fuego, que recibe el movimiento y da apertura a este retrógrado, es un momento para pensar mejor cada situación o proyecto que se tiene en mente. Para las personas de este signo, puede ser importante ser más cauteloso y tomarse todo con serenidad.

Con el signo de agua Piscis, se notarán más cada sensación tras el 30 de marzo que entra Mercurio en este signo. Lo mejor es ser paciente y no enfrascarse en los inconvenientes.

Tenga en cuenta que hay una fase pre-retrógrada que comienza el 28 de febrero y la post-retrógrada termina el 26 de abril.

En cuanto al resto de los signos, no quiere decir que no tengan alguna afectación, pero pueden ser mucho más leves y no interferir en su rutina diaria.