“Es fácil llegar a acuerdos”: Benedetti tras aprobación de segundo debate de Reforma a la Salud

Colombia

En la tarde de este jueves 6 de marzo y luego de más de 9 sesiones de discusión y más de 300 intervenciones por parte de los congresistas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su segundo debate la Reforma a la Salud.

#ATENCIÓN Aprobada la #ReformaALaSalud en la plenaria de la @CamaraColombia. Con la votación y aprobación de título y pregunta, el proyecto pasa a tercer debate en la comisión séptima del @SenadoGovCo. Vía: @ambar_oc pic.twitter.com/6EtdQBosSn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 6, 2025

A propósito, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sería el señalado de alcanzar este logro para la agenda del Gobierno en el Congreso, indicó que aunque considera que el legislativo recibió de una ‘buena manera’ la radicación del mensaje de urgencia e insistencia a la Reforma a la Salud, la aprobación se logró gracias a la buena dinámica del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Yo creo que más bien fue la dinámica que le dio el ministro de Salud, que le dio el Gobierno, el interés que ha tenido el presidente de la República en esta reforma, que dio que la dinámica fuera buena y que las mayorías fueran realmente holgadas”.

#POLÍTICA “Yo creo que más bien fue la dinámica que le dio el ministro de Salud, que le dio el Gobierno, el interés que ha tenido el presidente de la República en esta reforma, que dio que la dinámica fuera buena y que las mayorías fueran realmente holgadas”, dijo el ministro del… pic.twitter.com/A23ixWMHyk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 6, 2025

Frente a lo que sigue ahora para el trámite de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado, Benedetti señaló que se tienen mayorías y personas afines al Gobierno. Dijo además estar seguro de que será fácil llegar a acuerdos.

“Ahí también tenemos una mayoría, tenemos unas personas que son afines al gobierno y lo que hay que hacer, como se hizo aquí en la plenaria de la Cámara, es debatir las ideas y llegar a algunos acuerdos, que estoy seguro que es fácil de llegar”.

#POLÍTICA Frente a lo que sigue ahora para el trámite de la Reforma a la Salud en el @SenadoGovCo, @AABenedetti señaló que se tienen mayorías y personas afines al Gobierno. “Lo que hay que hacerse como se hizo acá en la plenaria de la Cámara es debatir las ideas y llegar a… pic.twitter.com/H0meGSiVS5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 6, 2025

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, enfatizó en que desde la mesa directiva de esta corporación se dieron todas las garantías para llevar a cabo el debate de la Reforma a la Salud. Aclaró además que no se encarga de cuestiones políticos y tampoco es el encargado de conseguirle los votos al Gobierno.

“Yo dirijo las sesiones, no me encargo de cuestiones políticas. Sobre mí han caído una cantidad de acusaciones casi que tildándome de organizar y conspirar a favor del Gobierno, yo lo que he hecho es garantizar que haya un debate para todos. No me encargo de armar los votos para los proyectos de Gobierno ni mucho menos mantener el quórum”.

#POLÍTICA “Yo dirijo las sesiones no me encargo de cuestiones políticas. Sobre mí han caído una cantidad de acusaciones casi que tildándome de organizar y conspirar a favor del Gobierno, yo lo que he hecho es garantizar que haya un debate para todos.



No me encargo de armar los… pic.twitter.com/NMSiQEIXUy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 6, 2025

Siguen los cuestionamientos a la Reforma a la Salud

Tras la aprobación en segundo debate de la iniciativa, el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, insistió en que esta es una reforma que no necesita al país y que por el contrario, afectará a los pacientes.

“Esta es una reforma que no necesita el país, esta es una reforma que no está poniendo en el centro la discusión a los pacientes sino que está haciendo primar La ideología y el dogmatismo político. Pero además lo que nosotros decimos es que más allá de que se apruebe esta reforma pues hay que decir que no resuelve los problemas actuales".

También, el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Alejandro García, cuestionó el papel del ministro Armando Benedetti en la aprobación de la Reforma a la Salud. Dijo además que en el Senado no avalarán los mismos acuerdos a los que se llegó con la Cámara.

“Yo diría que esta es una victoria de Armando Benedetti, la confirmación del todo vale, de la transacción, no se hagan raros nuevos escándalos. Y que luego no venga acá el presidente Petro como en esta legislatura que esto fue a sus espaldas y que fue engañado en su buena fe. Quedamos básicamente en manos del Senado pero allá, esos partidos que llevan tantos años, esos partidos allá sí le van a decir ese acuerdo fue con Cámara, no acá”.

Ahora, la Reforma a la Salud que pasó de tener 62 a 83 artículos, deberá pasar su tercera prueba en la Comisión Séptima del Senado, corporación en la que también está pendiente el inicio del tercer debate de la Reforma Laboral.

que Más allá de que se apruebe esta reforma Pues hay que decir que no resuelve los problemas actuales”.

A su vez, el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Alejandro García,