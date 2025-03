El gobernador de Boyacá busca aclaraciones sobre el cálculo de la deuda pensional

Miraflores

Carlos Amaya indicó que el cambio en la metodología para calcular la deuda no fue previamente concertado con los departamentos, lo que ha generado incertidumbre sobre el impacto en las finanzas territoriales.

«Lo que el ministro de Hacienda hizo con el nuevo cálculo actuarial, a nuestro parecer, no es correcto. No nos pueden recalcular nuestra deuda de pensiones sin haberlo concertado antes sobre una fórmula que no conocemos», afirmó Amaya.

El gobernador señaló que esta situación afecta la posibilidad de destinar recursos a proyectos estratégicos, ya que los departamentos estaban considerando el uso de ahorros en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

El gobernador insistirá en la necesidad de revisar este cálculo con el Gobierno Nacional para evitar afectaciones en el presupuesto, ya solicitó una reunión con el Ministerio de Hacienda para revisar el tema.