El Consejo de Estado mantuvo la elección del diputado del Tolima, Juan Guillermo Beltrán

Tolima

El Consejo de Estado mantuvo la elección de Juan Guillermo Beltrán como diputado del Tolima por el Partido de Cambio Radical en decisión de segunda instancia de una demanda de nulidad electoral por supuesta Inhabilidad por parentesco con candidato inscrito por el mismo partido a cargo o corporación pública del numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

En primera instancia el Tribunal Administrativo del Tolima había declarado la nulidad tras la demanda instaurada por parte de un ciudadano de nombre Elías Martínez Fajardo quien interpuso el recurso por el parentesco de Beltrán con el entonces candidato, hoy alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón.

“La parte actora no logró demostrar la existencia de la unión marital de hecho entre el demandado y la señora Adriana Rondón al momento de la inscripción de la aspiración del señor Juan Guillermo Beltrán como diputado del Tolima, puesto que, no existe certeza de que este vínculo se hubiese presentado de manera permanente y singular, en los términos de la Ley 54 de 1990. Por consiguiente, tampoco se acreditó el parentesco de afinidad, en segundo grado, entre él y el señor Juan Enrique Rondón y, con ello, no se cumple el primero de los elementos de la inhabilidad invocada”, indica el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

A la vez se establece en la decisión que “en consecuencia, se revocará la providencia del 10 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda”.

La decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado se convierte en un nuevo revés para las decisiones adoptadas por parte del Tribunal Administrativo del Tolima en medio de las acciones de nulidad del proceso electoral del año 2023.