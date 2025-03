Tania Barreto Hernández: La Fuerza de una mujer en el corazón de la policía

El Día Internacional de la Mujer es un testimonio poderoso de las luchas, los logros y las barreras que aún se rompen cada día por mujeres extraordinarias que desafían y superan las expectativas impuestas por la sociedad.

Hoy, rendimos homenaje a una de esas mujeres: Tania Barreto Hernández, una joven policía nacida en el municipio de San Benito Abad, Sucre, cuyo coraje y resiliencia no solo rompen barreras, sino que desafían los límites mismos de lo que se cree posible.

Nacida el 12 de agosto de 1995, creció en una humilde familia donde el sacrificio y la lucha diaria eran la norma. Su madre, ama de casa, y su padre, agricultor, le inculcaron valores de trabajo arduo y dedicación. La menor de la familia, siempre vio en su hermano policía una figura a seguir, alguien que, al igual que ella, soñaba con servir a su país. Desde niña, supo que el uniforme de la Policía Nacional era su destino. Sin embargo, el camino hacia ese sueño estuvo lleno de obstáculos que, lejos de disuadirla, avivaron su determinación.

Tras presentarse dos veces a los exámenes de ingreso a la Policía sin éxito, lo que habría devastado a muchos, nunca se rindió. En lugar de caer, se reinventó: estudió Administración Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero el llamado del uniforme seguía latiendo en su corazón. Con el apoyo inquebrantable de su familia y amigos, se presentó por tercera vez. Las puertas se abrieron, y comenzó a escribir su propia historia de valentía, sacrificio y compromiso.

Hoy, Tania con dos años y medio de servicio ya es conocida como la chica superpoderosa, no solo por su apodo, sino por la fuerza con la que enfrenta los riesgos más grandes. En su recorrido, ha participado en 26 capturas de alto riesgo, demostrando que la verdadera fortaleza no reside únicamente en la fuerza física, sino en una mente resiliente y un corazón que late con determinación. En cada enfrentamiento, no solo protege su vida, sino también la de los demás, nunca vacilando, siempre firme, sin importar los peligros que enfrente.

Los operativos de alto riesgo son momentos de adrenalina pura, donde la vida se juega en cada segundo. En esos instantes, cuando el peligro acecha a cada paso, Tania se mantiene implacable. Ya sea rescatando a una persona de una situación de vida o muerte, o enfrentando a delincuentes armados, su valentía brilla. No hay momento más revelador de su valor que en esos enfrentamientos, donde su resolución se convierte en el ancla para los demás.

A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples felicitaciones y una distinción especial de la Alcaldía de Calamar. Este reconocimiento no solo celebra su valentía, sino también el coraje de una mujer que, en un entorno predominantemente masculino, desafía todas las expectativas. Su historia es la prueba de que el coraje no tiene género y de que una mujer, cuando se lo propone, puede enfrentar cualquier desafío sin miedo.

En una de sus intervenciones más recientes, Tania respondió a un llamado urgente de una mujer desconsolada, víctima de un robo. Rápida, decidida y con el apoyo de sus compañeros, recuperó no solo la motocicleta sino también la dignidad de esa mujer, capturando al ladrón. Ese gesto, simple en apariencia, tuvo un impacto profundo en la vida de esa persona, que ahora la recuerda con gratitud cada vez que la ve en las calles. Ese tipo de actos son los que definen a Tania: no solo un uniforme, sino una misión de servicio que va más allá del deber.

En un mundo donde las derrotas a menudo se ven como el final de un camino, ella las convierte en oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo es un peldaño más que la impulsa hacia adelante, demostrando que lo que puede parecer un fracaso es solo un paso hacia el éxito.

Con esta crónica rendimos homenaje a Tania Barreto Hernández no solo como una mujer, sino como un símbolo de valentía, determinación y sacrificio. Su historia es un testimonio de que las mujeres pueden no solo enfrentar los desafíos más grandes, sino también convertir esos desafíos en oportunidades para cambiar el mundo. Porque Tania, con su fuerza interna y su corazón imparable, es la prueba viviente de que la verdadera fuerza reside en quienes se atreven a soñar y luchar, sin importar los obstáculos que se les presenten.