Policía frustra robo de camión y captura a dos presuntos delincuentes en vías del Atlántico

En la captura de dos hombres culminó un operativo de la Policía de Tránsito en el departamento del Atlántico, luego de interceptar a dos personas que presuntamente intentaron robar un camión a mano armada. Los sujetos fueron sorprendidos en flagrancia mientras intimidaban al conductor del vehículo.

“En medio de la acción policial se logró recuperar el vehículo tractocamión de marca Kenworth de placa SRN-570, color verde y la incautación de una pistola, tipo traumática, con un proveedor y cinco cartuchos”, informó la Policía.

La intervención policial se desencadenó cuando el conductor del camión, que venía desde Sincelejo, alertó a los agentes en el peaje de Sabanagrande. El conductor sospechó de las indicaciones confusas que recibió vía telefónica sobre el lugar de recogida de la carga, lo que lo llevó a buscar ayuda policial.

WhatsApp fue determinante para la captura

Ante la sospecha de un posible robo, los policías solicitaron al conductor compartir su ubicación en tiempo real a través de WhatsApp. El seguimiento permitió localizar el camión estacionado en la vía Oriental, donde los delincuentes fueron sorprendidos mientras amenazaban al conductor.

“Unos bandidos me iban a robar, pero los agentes de policía me colaboraron y por ellos no me robaron el carro”, indicó el hombre que fue víctima de este intento de robo.

Mientras tanto, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía.