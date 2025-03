Concejales lanzan duros cuestionamientos a la organización del Carnaval de Barranquilla

Fuertes críticas desde el Concejo de Barranquilla por la organización del Carnaval de este año. Concejales denunciaron los elevados precios de los palcos en la Vía 40 y señalaron que algunas comparsas nuevas están recibiendo mayores incentivos que otras de tradición.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Uno de los concejales que criticó fuertemente la organización del Carnaval fue José Trocha Gómez, quien indicó que las fiestas siguen siendo comercializado, cuando debe ser público, por lo que criticó que eventos como la coronación de los reyes del Carnaval sean “eventos públicos pagos”, lo que se traduce en un negocio para un privado.

“Entonces voy a ver yo el motivo de esa aditiva es porque cuando voy a buscar la contratación dentro del principio de publicidad que implicaba que estuviesen colgadas las contrataciones de Carnaval desde el año 2024, porque las contrataciones para este carnaval comienzan en el año inmediatamente anterior, no las encuentro. Y cuando usted va a la página de Carnaval, lo remite a la página de Contratación del Distrito de Barranquilla y menuda equivocación hay. El Distrito de Barranquilla no contrata lo de la fundación Carnaval. Ellos tienen que responder por esos recursos”, precisó Trocha.

Y continuó diciendo que “quiero que el departamento del sistema me verifique, me certifique, me mande cada una de las publicaciones en tiempo real, me la ponga aquí en la mesa”.

“Privatización del Carnaval”

El concejal Antonio Bohórquez, también se sumó a las críticas y cuestionó si las acciones al Carnaval S.A. durante la pandemia están en manos privadas cuando el Consejo de Estado había emitido que un fallo para desprivatizar la organización del Carnaval.

“A pesar de que hasta el Consejo de Estado dijo que la fiesta no puede ser privatizada y se debía desprivatizar, curiosamente unos días antes, y lo acabamos de descubrir hace unas horas, les confieso, me metí hasta con una inteligencia artificial en unas páginas que estaban ocultas. El Distrito en pleno efecto de la pandemia 2021, faltando pocos días para qué se publicara que ya existía la Sentencia del Consejo de Estado, el Distrito le compró a Carnaval SAS 199.988 acciones”, agregó Bohórquez.

Denuncian irregularidades en entrega de incentivos

Por su parte, el concejal Frank Champan, denunció que también hay unas posibles irregularidades en la entrega de incentivos o dineros a algunos grupos folclóricos. Indicó que hay comparsas que reciben solo 1.500.000 de pesos y otras reciben hasta 28 millones de pesos

“Hay que preguntarnos cómo se selecciona ese monto para esos grupos folclóricos o para esos disfraces porque me di cuenta que hay unas comparsas nuevas que reciben hasta 28 millones de pesos de incentivos y otras comparsas que tienen hasta 45 años de tradición y reciben 1 millón 500 en este 2025, mientras que en otros años recibieron un incentivo más alto”, dijo Chapman.

Ante estas críticas los concejales Rachid Correa y Carlos Galán propusieron que se realice un debate de control político al Carnaval para conocer el balance de la organización de las fiestas de este año.