Neiva

En el departamento del Huila, hemos recibido información sobre amenazas dirigidas a funcionarios de Alcanos de Huila. Un grupo de disidencias que opera en la zona ha impedido el ingreso del personal encargado de la lectura de contadores y la entrega de facturas del servicio de gas. Ante esta situación, las autoridades ya tienen conocimiento y están desplegando acciones para garantizar tanto la prestación del servicio como la seguridad de los ciudadanos.

Según Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno comento que “en una reciente declaración, expresó que ha sido un día difícil. Aun así, se mantiene el compromiso de continuar con el servicio, seguiremos realizando operativos y mantendremos la presencia militar en la zona, para evita cualquier alteración”.

¿podrían estas amenazas estar dirigidas a la población para que no cancele sus recibos de servicio público?

Sobre este aspecto en particular, no se ha obtenido información precisa que confirme la existencia de este tipo de presiones contra la ciudadanía. No obstante, las autoridades de Policía y Ejército han intensificado sus operativos en la zona para garantizar la normal prestación del servicio.

El gobierno local ha reiterado su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, asegurando que no permitirán que estos actos de intimidación afecten la tranquilidad de los huilenses.