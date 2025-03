“¿Quién carajos es Caicedo?”: exgobernador habla sobre los grafitis en varias ciudades

En diálogo con Caracol Radio, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se refirió a los polémicos grafitis que han aparecido en varias ciudades del país en el que se lee el interrogante “¿Quién Carajo es Caicedo?”.

El líder de Fuerza Ciudadana señaló que tiene conocimiento del hecho a través de medios de comunicación y redes sociales y que no descarta que seguidores de sus ideas políticas sean los promotores.

“Es una acción de gente inquieta”

“Evidentemente es una acción de amigos, gente próxima seguramente, inquietos no solamente con la agenda que se viene, sino desconcertados por cómo en los escenarios de comunicación se van anulando apuestas o invisibilizando simplemente por decisiones de actores políticos o no se sabe si mediáticos”.

Los grafitis han aparecidos en infraestructura pública como en estaciones de Transmetro, en Barranquilla; instituciones educativas de Valledupar o establecimientos comerciales de Santa Marta y Manizales.

Caicedo señaló que hay personas que buscan dar a conocer en escenarios nacionales las ideas que defiende desde las regiones.

“Cada vez que la gente me escucha decir estas cosas y hablar sobre el país, enseguida la gente empieza a decir ¿por qué no se lanza? ¿por qué no se candidatiza? ¿por qué no pone sus ideas en juego? Y y le digo a la gente que lo más importante es el proyecto nación; lo segundo es una organización y ahí podríamos considerarlo”, agregó Caicedo.

Recrudecimiento de bandas en Santa Marta

El exgobernador Caicedo expresó su preocupación por el recrudecimiento de los actores al margen de la ley en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Es la exacerbación de grupos armados que hemos denunciado constantemente, pero le han dado vocería, los han fortalecido y ellos, muy ligados a la Alcaldía de Santa Marta, ahora andan como Pedro por su casa violentando la seguridad de la mayoría de los ciudadanos”.

Caicedo comparó a la Costa y a las regiones como la novia de la que se burlan desde el centro del país y que esto ha generado descontento.

Aspiraciones políticas

Ante una eventual candidatura política, Caicedo señaló a este medio que “Lo que tengo que decir es que estamos evaluando las posibilidades para lo que se viene. La Costa me entristece porque simplemente es un objeto de manoseo por una gran parte de políticos de este país, que prometen y endulzando el oído con palabras bellas y luego incumplen sistemáticamente. Este país no merece el maltrato que hace la gente del centro a las regiones”, dijo el mandatario del departamento del Magdalena.