El programa de alimentación escolar en Neiva sigue en el limbo.

Neiva

El proceso de licitación le había sido adjudicado a la Unión temporal Baglofood, en el proceso liderado por la Bolsa mercantil permitía la revisión por parte de la alcaldía de Neiva de la documentación del proceso, así lo dio a conocer a Caracol radio Maria Angelica Duarte Rivas, jefe oficina de contratación alcaldía Neiva. “Lo que ha decidido la bolsa mercantil dentro del procedimiento de bolsa se tiene que una vez celebrada la rueda de negociación dentro de los 3 días siguientes se nos envía la propuesta para nuestra verificación en esa verificación nosotros pudimos revisar uno de los registros únicos del proponente en la cual se estableció que el aportado por esta empresa no coincide con el que está publicado por la cámara de comercio entonces ante esa inconsistencia nosotros requerimos a la bolsa mercantil para que nos aclare qué pasó con ese documento”. Expresó la funcionaria.

Foto: María Angelica Duarte Rivas jefe de contratación alcaldía neiva. Ampliar

Pero el proceso por tiempo se sigue complicando porque si se llega a anular esta licitación por la irregularidad encontrada se tendría que entregar al segundo que estuvo en competencia. “La anulación de la operación indica que ya no es ni será este el contratista, sino que se le ofrecerá a la segunda mejor propuesta, si no acepta el negocio se le ofrecerá sucesivamente a la tercera o a la cuarta dependiendo de las personas que hayan participado en la rueda de negociación sabemos que son más de 2, pero no sabemos el número exacto de participantes”, dijo la funcionaria.

Foto: redes Ampliar

Hasta cuando se vencen los Plazos?

Si hay la anulación ellos tienen 5 días para hacer el ofrecimiento al segundo favorable y el segundo favorable si no decide aceptar se le ofrece al tercer mejor propuesta si ya no hay más proponentes o si hay un cuarto, sería el cuarto así sucesivamente y si ya no hay más proponentes se declararía desierto y jurídicamente buscaríamos declarar la emergencia. Con respecto a las indagaciones de la procuraduría dijo que la administración municipal no ha sido notificada y con respecto a la falta de planeación en el proceso argumentó que existe toda la trazabilidad del mismo con las fechas establecidas.