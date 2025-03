Reversazo en la oposición: ya no harán réplica al Consejo de Ministros televisado

Colombia

Los partidos de oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, informaron que ya no harán uso a su derecho a réplica para responder a la alocución presidencial de este lunes 4 de marzo en la que el presidente Gustavo Petro televisó, por segunda vez, el Consejo de Ministros.

#POLÍTICA Reversazo del partido @PCambioRadical, el @senadormotoa informó que ya no utilizarán su derecho a la réplica para responder a la alocución presidencial de ayer en la que se transmitió el Consejo de Ministros. pic.twitter.com/zrPgP5gPn3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 4, 2025

Según informó el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, reversaron esta decisión debido a que en la oposición son conscientes de que saturar a la opinión pública con múltiples mensajes y también interrumpir su programación no es el camino para construir país.

“Me permito informar que @PCambioRadical no hará uso del derecho a la réplica en esta oportunidad. Ya que, en la oposición somos conscientes de que saturar a la opinión pública con infinidad de mensajes e interrumpir su programación habitual no es el camino para construir el país que necesitamos”.

De igual modo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, señaló que no hay nada que replicar al Consejo de Ministros televisado e incluso, mencionó que es una falta de respeto con los colombianos que el presidente Gustavo Petro haga uso de este espacio para evidenciar falta de ejecución.

“El Estatuto de Oposición otorga la réplica a los partidos declarados en oposición al Gobierno nacional ante alocuciones presidenciales. Frente a la alocución de anoche, NO hay nada que replicar, es una falta de respeto con los colombianos ver una vez más que el Presidente @petrogustavo utiliza este espacio para hacer politiquería y evidenciar la falta de ejecución y experiencia de su gabinete”.

#POLÍTICA El Partido Centro Democrático informó que tampoco ultilizará su derecho a la réplica, tras la alocución presidencial. @CaracolRadio — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 4, 2025

Hay que señalar que la oposición tiene el derecho a ejercer tres réplicas al año por lo que al reversar esta decisión, aún cuentan con dos oportunidades más para responder a alocuciones presidenciales.